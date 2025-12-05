毒販泳池扣扳機 市府挨批蓋牌

台中市10月間發生泳池槍擊未遂案，市議員陳俞融直斥，市府選擇「蓋牌」長達2個月。（馮惠宜攝）

台中市西屯區一間泳池10月間發生男毒販持槍威脅幼童的重大治安事件，卻直到台中地檢署12月3日以殺人未遂起訴後全部案情才曝光。5日在市議會定期會上，多名民進黨議員痛斥市府涉嫌隱匿案情長達2個月，導致兒少輔導機制延宕；市長盧秀燕則回應，警方依《兒少法》與偵查不公開原則處理，相關資訊不宜過度揭露，「是為避免造成恐慌」。

案件發生於10月10日，陳姓毒犯施用毒品後，持改造手槍闖入西屯區一間游泳學校。當時葉姓教練正帶著6歲女童、7歲男童在泳池中練習，陳男不僅跳入教學池，還朝孩子方向扣動扳機，所幸未擊發；隨後他又衝到停車場，以槍敲擊小客車擋風玻璃致碎裂，車內母女受到驚嚇。事件直到檢方偵結、起訴書曝光後，外界才知台中曾發生如此嚴重的兒少事件。

民進黨市議員陳俞融痛批市府「蓋牌」近2個月，直到媒體揭露後才承認案情，形同「粉飾太平」。市議員陳淑華指控，市府「選擇性公布資訊」，刻意忽略犯罪者持槍闖入、近距離扣扳機的核心情節，並以《兒少法》為由推託。

市議員蔡耀頡質疑市府標準不一：同案停車場砸車事件可以對外公布，影響幼童生命安全的泳池扣扳機卻被隱匿，市府難辭其咎。他更指出，警方「蓋牌」導致橫向通報機制失靈，使受驚幼童與教練無法立即獲得社會資源協助，兒少輔導空窗期接近2個月，「難道要等檢察官起訴後，孩子才有資格接受輔導嗎？」

對此，市府澄清警方當日5分鐘內到場壓制犯嫌，全案依程序偵辦並獲准羈押，所有資訊均依法對外提供，並無隱匿情事。台中市警察局長吳敬田強調事件「並無蓋牌」，稱案發當日即有11家媒體報導。

盧秀燕也表示，警方處理符合SOP，未公開案情是因涉及兒少隱私，並顧及家長也不願孩子遭過度關注，否認市府刻意隱匿。此外，市議員劉士州認為，辦案需兼顧兒少保護與偵查不公開，市府已「適度揭露資訊」，過度擴大宣傳反而易造成模仿效應。