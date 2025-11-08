毒販深夜狂逃「電影級對峙」！海巡、警匪逼巷口 30秒神壓制揪出販毒網

販毒男衝撞逃逸遭包抄，海巡、警方聯手破獲毒品集團。（圖 ／翻攝畫面）

林縣上演宛如動作電影的警匪追逐戰，海巡署偵防分署雲林查緝隊與雲林縣警察局虎尾分局在今年6月間聯手出擊，成功破獲一個跨縣市販毒集團，逮捕主嫌吳姓男子及2名共犯，起出海洛因47公克、安非他命36.3公克與多項吸食器具。整起行動驚險刺激，僅短短30秒就讓嫌犯落網，警方英勇壓制的畫面，猶如真實版《角頭》現場。

警方指出，早在行動前數月，查緝隊便接獲線報，指稱56歲吳男疑染上毒癮，為了籌措高額毒資竟淪為毒品中盤商，活動範圍遍及雲林、南投地區，警方歷經長期監控、秘密蒐證後，報請雲林地檢署指揮偵辦，並與虎尾警方組成跨單位專案小組，全力追查毒品來源與販售網絡。

廣告 廣告

行動當晚於6月中旬凌晨展開，專案小組兵分兩路，在雲林與南投同步執行查緝，南投現場最為驚險，警方剛現身時，吳男竟發現不對，立刻騎車加速衝撞試圖逃逸，眼見情況危急，偵防人員火速駕車封鎖出口，雙方在狹窄騎樓上演緊張對峙，不到30秒，吳男被壓制在地，全案圓滿落幕。

警方在現場搜出海洛因、安非他命及吸食器具、行動電話、販毒帳冊等證物，經初步調查，吳男疑與上游供應鏈有聯繫，檢警現正追查幕後黑手，並鎖定資金流向及毒品流通管道，整起案件已依違反《毒品危害防制條例》移送雲林地檢署偵辦。

雲林查緝隊表示，為避免走漏風聲，行動全程高度保密，直到近期偵結後才對外公布，檢警指出，雲林地區近年毒品案件有上升趨勢，毒品不僅危害個人健康，更牽動地方治安。此次海巡與警方跨單位協作展現強大執法能量，未來也將持續強化情資整合與查緝效率，從源頭切斷毒品供應鏈，讓毒品無所遁形。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

王子、粿粿「疑裸擁照」瘋傳！名嘴公開比對衛浴設備 徵信社：不要煽風點火

不敢住了！裝潢工人觸電身亡「婚房慘變凶宅」 屋主怒求償220萬

32歲警一人派出所值勤 上司巡邏驚見他「頭部大量出血」身亡