毒販深夜狂逃「電影級對峙」！海巡、警匪逼巷口 30秒神壓制揪出販毒網
林縣上演宛如動作電影的警匪追逐戰，海巡署偵防分署雲林查緝隊與雲林縣警察局虎尾分局在今年6月間聯手出擊，成功破獲一個跨縣市販毒集團，逮捕主嫌吳姓男子及2名共犯，起出海洛因47公克、安非他命36.3公克與多項吸食器具。整起行動驚險刺激，僅短短30秒就讓嫌犯落網，警方英勇壓制的畫面，猶如真實版《角頭》現場。
警方指出，早在行動前數月，查緝隊便接獲線報，指稱56歲吳男疑染上毒癮，為了籌措高額毒資竟淪為毒品中盤商，活動範圍遍及雲林、南投地區，警方歷經長期監控、秘密蒐證後，報請雲林地檢署指揮偵辦，並與虎尾警方組成跨單位專案小組，全力追查毒品來源與販售網絡。
行動當晚於6月中旬凌晨展開，專案小組兵分兩路，在雲林與南投同步執行查緝，南投現場最為驚險，警方剛現身時，吳男竟發現不對，立刻騎車加速衝撞試圖逃逸，眼見情況危急，偵防人員火速駕車封鎖出口，雙方在狹窄騎樓上演緊張對峙，不到30秒，吳男被壓制在地，全案圓滿落幕。
警方在現場搜出海洛因、安非他命及吸食器具、行動電話、販毒帳冊等證物，經初步調查，吳男疑與上游供應鏈有聯繫，檢警現正追查幕後黑手，並鎖定資金流向及毒品流通管道，整起案件已依違反《毒品危害防制條例》移送雲林地檢署偵辦。
雲林查緝隊表示，為避免走漏風聲，行動全程高度保密，直到近期偵結後才對外公布，檢警指出，雲林地區近年毒品案件有上升趨勢，毒品不僅危害個人健康，更牽動地方治安。此次海巡與警方跨單位協作展現強大執法能量，未來也將持續強化情資整合與查緝效率，從源頭切斷毒品供應鏈，讓毒品無所遁形。
看更多 CTWANT 文章
王子、粿粿「疑裸擁照」瘋傳！名嘴公開比對衛浴設備 徵信社：不要煽風點火
不敢住了！裝潢工人觸電身亡「婚房慘變凶宅」 屋主怒求償220萬
32歲警一人派出所值勤 上司巡邏驚見他「頭部大量出血」身亡
其他人也在看
雲林破毒案基隆驚爆黑鳶慘死 警方連2行動掀暗黑真相
為追查毒品上游來源，檢警團隊在偵辦過程中長達4個多月保持低調，直到近日偵結，才向外公布成，果警方強調，將持續向上溯源，避免毒品繼續危害社區。另一方面，基隆市七堵山區9月底驚傳保育類黑鳶遭鳥網纏死的事件，現場甚至發現多隻黑鳶屍體，畫面慘不忍睹。基隆市動保防疫...CTWANT ・ 10 小時前
自行戒毒9成失敗！雲林戒毒機構揭毒癮者反覆吸毒原因
【記者 蔡鳳敏／雲林 報導】為什麼有些人明明想戒毒，卻一次次失敗？社會上有一種普遍的誤解：吸毒的人之所以戒不掉台灣好報 ・ 1 天前
驚險! 毒販騎車逃逸 警"偵防車封騎樓"30秒壓制逮人
中部中心/蔡松霖 雲林報導海巡署會同雲林警方，聯手出擊，一舉查獲販毒集團3人，起出毒品及吸食器具。逮捕現場相當驚險，主嫌企圖騎車衝撞逃逸，專案小組以偵防車封住騎樓，30秒就壓制，場面如警匪電影！民視 ・ 3 小時前
（有影片）／北港3機房連線跨國詐欺 雲檢緝捕系統商起訴13人
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林地檢署近日宣布破獲一處跨國電信詐欺集團，該集團在雲林縣北港鎮承 […]觀傳媒 ・ 1 天前
海巡署雲林查緝隊破販毒集團！毒販企圖騎車衝撞脫逃仍遭逮
海巡署偵防分署雲林查緝隊會同雲林縣警察局虎尾分局，於今年6月中旬在雲林及南投地區展開聯合緝毒行動，成功破獲3名毒販，並查獲海洛因及安非他命等證物。警政時報 ・ 1 天前
「im.B」吸金83億！主嫌曾耀鋒、女友張淑芬重判恐逃亡 裁定延押2月
台灣金隆科技負責人曾耀鋒被控以「im.B」不動產借貸媒合平台，吸金詐騙83億多元，受害者估上千人，高等法院依銀行法判主嫌曾耀鋒16年、女友張淑芬11年6月，犯罪所得71億多元沒收，全案已上訴最高法院；高等法院認定曾男2人均被判重刑、犯罪嫌疑重大，加上被害人眾多、涉案金額甚鉅，曾2人均有逃亡之虞，裁定自由時報 ・ 10 小時前
扯！越籍移工住飯店爆走痛扁同居女友 還拔掉避孕器
越南籍移工阮姓男子與同為越籍的女友小河（化名）結識後在台灣交往同居，但阮男某日突然爆走，在與女友入住飯店時，不只徒手還拿起椅子痛扁小河，並拔除小河左手內側避孕器，導致小河多處受傷、骨折。小河嚇到報警後，阮男被起訴，苗栗地院法官近期依家暴傷害罪判處阮男有期徒刑5個月，如易科罰金，以1000元折算1日。自由時報 ・ 11 小時前
鳳凰颱風不排除從中南部登陸 專家提醒大環流威力「全台都會很有感」
今年第26號颱風鳳凰預計將在今天下午升級為中度颱風，天氣風險分析師吳聖宇指出，鳳凰颱風的路徑可以說是傳統拋物線轉向型的路徑，沿著太平洋高壓的邊緣移動，他預測鳳凰颱風「十之八九會經過台灣的上空」。天氣多一典 ・ 1 天前
跑勁宜蘭、勁情享受
圖說：2025杏輝宜蘭馬拉松熱鬧開跑 【記者羅伯特／宜蘭報導】 第四屆「2025杏輝宜蘭馬拉松」8日在宜蘭縣代 […]民眾日報 ・ 7 小時前
北市都更危老重建 中山區最熱
台北市中山區為全市都更與危老重建最熱門的行政區！高力國際業主代表服務部董事黃舒衛指出，目前中山區整合中與已啟動的案件總數已逾30件，數量居台北市之冠，未來開發潛力備受期待。該區因地段精華、交通便利、商業機能成熟，吸引眾多建商積極投入。中時新聞網 ・ 16 小時前
導航一看命差點丟！萬華「百萬保母車」凌晨翻覆 5人連滾帶撞送醫急救
警方指出，駕駛為29歲孫姓男子，當時開著保母車載著36歲的吳姓男子、24歲的曾姓女子、29歲的姚姓女子、29歲的林姓男子及44歲的楊姓男子，準備前往新店區朋友家中休息，沒想到行經華中橋中段時，孫男因查看導航而分神，保母車高速撞上分隔島後整台車失控翻覆，猛烈撞擊聲驚醒...CTWANT ・ 10 小時前
高雄千萬社區驚傳連環竊案！8戶遭闖損失破60萬 醫師、員警都成受害者
高雄市鳳山區一處透天高級社區10月底驚傳連環竊案，至少有8戶住戶遭人從窗戶闖入行竊，損失金飾與現金共超過60萬元。由於社區住戶多為醫生、企業主及員警，消息傳出後引發鄰近居民恐慌。警方追查後鎖定一名男子涉案，經檢方聲押獲准，但研判尚有共犯，正全力追查中。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
南警破門攻堅逮毒販 溯源查獲依托咪酯1.6公斤
記者翁聖權／新營報導 卅二歲的陳姓嫌犯多次因毒品案遭查緝，惟仍流竄於雲林縣與嘉義市等…中華日報 ・ 1 天前
4隻黑鳶命喪大型鳥網 基警逮竊鴿集團2嫌送辦
（中央社記者王朝鈺基隆7日電）4隻保育類黑鳶9月底在基隆山區遭大型鳥網纏住死亡，警方今天逮捕竊鴿集團吳姓及王姓男子，詢後依加重竊盜罪送辦，將深入追查釐清2嫌是否與黑鳶案有關。中央社 ・ 19 小時前
不爽被超車竟惡意逼車、丟水瓶還揮舞棍棒 火爆男被判刑3月
蔡姓男子不滿陳姓男子駕車逆向超車，憤而加速追上前故意急踩煞車，還朝陳男車門丟擲水瓶並伸出棍棒作勢威嚇，惡行惡狀全被行車紀錄器拍下來，經陳男向警方舉報，蔡男被依妨害自由等罪送辦，屏東地院檢視全案情狀後，依恐嚇危害安全罪判刑3個月，可易科罰金及上訴。自由時報 ・ 10 小時前
花蓮偷竊通緝犯持刀拒捕 隨機搶車逃逸
（中央社記者張祈花蓮縣7日電）花蓮鳳林鎮59歲游姓通緝犯昨天騎車行經路口時，違規左轉遭警方攔查，游男拒絕攔檢衝撞警方，還亮刀反抗，最後棄車跑回台9線，隨機搶奪停等紅燈的車輛逃逸，警方持續追查中。中央社 ・ 1 天前
《普通的孩子》專訪3／ 兒童演員晚上八點就收工 她曝日正當中拍夜戲是大挑戰
日本金獎導演吳美保新片《普通的孩子》透過3個10歲孩子針對環保議題提出的控訴，反思當今人類所處世界的難題與變化。她日前來台出席高雄電影節相關活動，接受本刊專訪時透露，全片最大挑戰是拍夜戲，加上日本對於童星工時的規範，更添難度。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前
結合旅遊資訊與體驗 屏東勝利星村新地標「屏感覺所」啟用
屏東旅遊熱點勝利星村創意生活園區，近來啟用結合旅遊資訊與五感體驗的新地標「屏感覺所」，此處不只是旅遊服務中心，也像是一座「屏東旅行的製造所」，讓每位旅人都能從感官出發，重新發現屏東縣之美。不論是想短暫停留，或計畫展開深入南國的長途旅行，都可以先到「屏感覺所」一遊，坐在木桌邊啜飲一口帶著海風氣息的港口自由時報 ・ 11 小時前
屋內大小聲被報案！新北3男全進警局 原因曝光
屋內大小聲被報案！新北3男全進警局 原因曝光EBC東森新聞 ・ 10 小時前
張貼欠款人身分證、照片等傳單 男子討債不成反挨罰3000元
李姓男子不滿鄭姓男子欠錢不還，夥同廖姓友人，跑到鄭男經營的店家大門，張貼寫著鄭男「欠錢不還」、「還我血汗錢 」等內容，並附上鄭的身分證、個人照片等討債傳單。基隆地院認為，李、廖將討債傳單張貼在鄭店門口，已影響社區秩序，依違反社會秩序維護法「藉端滋擾住戶」，裁罰李、廖各3000元罰鍰。自由時報 ・ 10 小時前