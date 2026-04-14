毒販直營門市交易 中市警查緝2人到案

彰化縣秀水鄉代表會主席蔣憲忠，2022年7月初因口角衝突，竟找來小弟持槍、鐵棍圍毆對手，導致對方左眼球當場被打爆「掉到地上」。最高法院近日駁回上訴，蔣憲忠被依傷害致重傷害等罪判處4年6月徒刑定讞。蔣憲忠即將解職入監，面對即將到來的牢獄之災，他雖表示會「勇敢面對、坦然承擔」，卻也在臉書大吐苦水，哀嘆司法無視雙方早已和解的事實，顯得極為無奈。

鏡報 ・ 20 小時前 ・ 7 則留言