毒販躲避查緝頻繁換車逆向躲跟監反自撞 警蒐證完成搜出毒品子彈

楊姓男子涉嫌販賣毒品，因生性多疑，多次更換車輛行駛，刻意逆向躲避跟監，卻不慎自撞分隔島。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

四十一歲楊姓男子涉嫌販賣毒品，由於害怕警方追查，多次更換車輛行駛，最終仍遭警方查獲，並在其住處起出海洛因、大麻、等毒品與子彈等證物。全案經檢察官偵結後，依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪提起公訴。

台中市警局刑警大隊偵二隊、和平分局偵查隊，去年接獲綽號「小光」的楊姓男子有販毒情資，立刻成立專案小組，並報請台中地檢署指揮偵辦，警方跟監蒐證期間發現，生性多疑的楊嫌，不僅頻繁更換使用車輛，為確認是否遭人跟蹤，還駕車逆向停等紅燈，甚至未注意車前狀況而自撞分隔島，讓蒐證員警直呼「好氣又好笑」，不過因時機未成熟，員警不動聲色持續暗中跟監。

警方去年九月執行搜索，於楊男租屋處及車輛上查扣海洛因二包重八公克、大麻重二點一五公克、安非他命毛重二點零三公克、依拖咪酯煙彈十七顆、煙油二瓶、空煙彈、分裝袋一批、丙二醇、丙三醇、燒杯、針筒、滴管、攪拌棒、溫度計、電子磅秤、手機、子彈二顆及販毒所得四千六百元等贓證物。楊男坦承持有毒，全案經檢察官偵結後，依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪起訴。