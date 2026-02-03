毒販一人飾兩角怕黑吃黑 警戳破「分身術」

高雄一名柯姓男子經常在網路販毒，但深怕交易過程遇到黑吃黑，他竟然營造是集團式作業，還一人分飾兩角跟買家對話。（圖／東森新聞）





高雄一名柯姓男子經常在網路販毒，但深怕交易過程遇到黑吃黑，他竟然營造是集團式作業，還一人分飾兩角跟買家對話，過程宛如諜戰片一樣，直到他現身交易時，柯姓男子當場被警方逮捕，詢問其他共犯，他才坦承都是他自導自演，一人販毒集團當場被拆穿。

警方vs.柯姓男子：「這是你剛剛交給我的對不對？（嗯），這是什麼東西？（咖啡包，毒咖啡包），還有這包是什麼？（K他命），K他命好。」

嫌犯被警方團團包圍，問什麼話都很老實，身上的毒品也通通拿出來，但就是問到同夥，他還在騙。

警方vs.柯姓男子：「那個妞是誰？幫你打廣告那個是誰？妞是誰？（朋友），朋友喔。」

這個「妞」是誰？「妞」就是網路上販賣毒品，跟買家溝通的人，還有另一個人叫作「宇」，賣個毒品出現一堆人，結果被拆穿都是假身分。

中市刑大偵一隊隊長林育成：「查扣第三級毒品咖啡包、愷他命等證物，全案依違反毒品危害防制條例，移送地檢署偵辦。」

台中市刑大日前在網路上查到一名叫做「妞」的人，負責接單，介紹毒品種類跟價格，接洽完之後，再由「宇」來敲定面交時間地點，還有付款細節，搞得很像系統化的公司經營，結果全都是柯姓嫌犯，一人分飾兩角，過程宛如諜戰片一樣，但通通被警方識破。

中市刑大偵一隊隊長林育成：「經查柯嫌於不同通訊軟體上，切換不同性別的虛擬分身，製造交易對象是不同人的假象，企圖躲避警方的追查，及藉此虛張聲勢避免黑吃黑。」

原來這名柯姓男子，自己在網路賣毒品，為了怕被黑吃黑，他營造自己是集團式作業，一下當妞一下又當宇，分飾兩角，讓買方增加戒心，結果演到被警方抓到時，他還在演，堅稱那些人只是朋友，直到後來查扣手機，他才坦承都是他自導自演，身上搜出三級毒品咖啡包10包、K他命1包，想使用分身術失敗，被警方以毒品罪嫌，移送地檢署偵辦。

