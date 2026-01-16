毒通緝拒檢逃逸闖民宅 嚇壞住戶！遭大批警圍捕

黃衣男子慌慌張張跑進一樓民宅。（圖／東森新聞）





今（16）天中午12點多，新北市板橋一名男子因為騎車未禮讓行人被警方盯上，他卻因為擔心通緝犯身分曝光，不但油門一催加速逃逸，最後甚至還把車丟在路邊，躲進一樓的民宅內。幸好當時員警緊追在後，加上有熱心民眾供出嫌犯所在位置，這才順利逮到人。

連安全帽都來不及脫，黃衣男子慌慌張張跑進一樓民宅。警方：「出來啦。」

員警騎車緊追在後，還有熱心民眾幫忙指路，供出男子所在位置。警方：「給我蹲下，蹲下啦，幹什麼東西。」

好幾名員警衝進裡頭，不到一分鐘將人逮捕。這名男子因為騎車時沒有依照規定禮讓行人，因此被警方盯上準備上前盤查，他不但是拒絕受檢出示身分，甚至還沿路逃逸，最後跑進了一樓民宅，以為這樣子就有退路，沒想到最後卻是死路一條。

事發在16日中午12點多，新北市板橋區，39歲的羅姓男子去年被3個地檢署發布毒品以及妨害自由通緝，擔心通緝犯身分曝光，因此才會棄車之後，動起歪腦筋，躲進民宅內。

遭闖入民宅住戶：「因為我們門沒關啊，我是聽我老公說跑進來，然後就進去，跑到我們後面的倉庫去，然後警察就進去嘛，大概是這樣，還好我出去，不然我會嚇死。」

警方後續發現，他在逃逸途中沿路丟棄喪屍煙彈以及主機，要對他實施唾液快篩檢測，他卻態度消極，拒不配合。而他未停讓行人，將挨罰1200到6000元罰鍰之外，拒絕停車接受稽查逃逸，則會被處以1萬元以上3萬元以下罰鍰，駕照還會被吊扣6個月。

目擊民眾：「應該是警察喝斥不要跑，因為很大聲嘛，我剛好在這邊就走出去看，有一點（可怕），因為其實這邊大家平常之前都是開門，我們原本也是開門的。」

自以為油門催得夠快，就能逃過一劫，最終還是狼狽遭逮，被解送地檢署歸案。

