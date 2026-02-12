毒酒駕 OUT 李多慧任新北警宣導女神

《圖說》新北市警察局今日舉辦「毒酒駕 OUT 安全相挺 GO」年度宣導記者會，宣示對毒駕、酒駕「零容忍」，中警察局長方仰寧、右二交通大隊長李仁寧。〈警察局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市警察局為守護道路交通安全，宣示對毒駕、酒駕行為「零容忍」立場，今（12）日舉辦「毒酒駕 OUT 安全相挺 GO」年度宣導記者會，攜手臺灣酒駕防制社會關懷協會、《今週刊》及交通運輸業者，共同號召全民拒絕毒酒駕。現場星光熠熠，首度擔任「交通安全宣導女神」的國民女神李多慧現身力挺，與多位藝人共同發聲，盼以影響力擴大宣導效益。

警察局長方仰寧表示，市長侯友宜多次在市政會議中宣示強力防制酒（毒）駕，要求市府團隊以「強力執法、強化宣導、跨域合作」三管齊下，全力降低風險。警察局自今年1月20日起啟動「酒（毒）駕大執法」專案，針對聯外橋梁、餐飲營業場所密集路段及易肇事路段加強攔查，並結合科技輔助設備精準取締，展現嚴正執法決心。

他說，據統計顯示，自1月20日至2月8日止，共取締酒（毒）後駕車542件，較114年同期增加348件，成長179%；其中10年內累犯達2次以上者48件，較去年同期增加29件，成長153%；另涉及刑法公共危險罪移送者92件，較去年同期增加13件，成長16%。透過高強度執法與機動路檢勤務，有效提升見警率與嚇阻效果。

在強勢執法下，事故數亦呈現下降趨勢。專案期間酒（毒）駕交通事故計17件，較去年同期減少5件，下降23%。警察局表示，事故件數下滑顯示執法與宣導並行已逐步發揮成效，未來將持續強化勤務作為，防範憾事發生。

《圖說》新北市警察局「毒酒駕 OUT 安全相挺 GO」年度宣導記者會，李多慧〈前排右四〉受邀擔任「新北警反毒酒駕倡議女神」。〈警察局提供〉

方仰寧強調，打擊酒（毒）駕沒有假期，執法力道只會更強不會鬆懈，盼透過警民同心合作，落實「毒酒駕OUT、安全相挺GO」理念，共同打造更安全、宜居的城市環境。

他指出，未來將持續與民間團體、媒體及企業合作，透過多元宣導與跨域聯防機制，建立更綿密的防護網。同時呼籲民眾，飲酒後應改搭計程車、指定代駕或利用大眾運輸工具返家，切勿冒險上路。

受邀擔任「新北警反毒酒駕倡議女神」–李多慧，呼籲民眾「喝酒不開車、開車不喝酒」，更提醒毒駕同樣危險且違法，切勿心存僥倖。

她表示，交通安全需要全民共同守護，希望透過自身影響力，讓更多人重視酒毒駕問題。多位藝人也輪番分享看法，強調一次僥倖可能造成無法挽回的傷害，呼籲社會各界一起拒絕危險駕駛行為。