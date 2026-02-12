毒酒駕「零容忍」 新北警反毒酒駕宣導強力執法
為守護道路安全並宣示對毒酒駕「零容忍」，新北市政府警察局今（12）日舉辦「毒酒駕 OUT 安全相挺GO年度宣導記者會，眾多藝人朋友加入公益發聲行列，包括高捷、邰智源、梁赫群、嚴立婷、林襄、ANDY老爹及湘荷妹妹等共同響應；其中，國民女神「李多慧」更擔任「新北警反毒酒駕倡議女神」，現身力挺並呼籲民眾喝酒不開車、開車不喝酒，拒絕毒酒駕，讓道路更安全。
現場同步發布亮眼執法成績，自今年1月20日專案啟動以來，新北警已強力取締 542件毒酒駕違規，使事故件數較去年同期有效下降 23%，充分展現市府透過「強力執法、強化宣導、跨域合作」三管齊下，結合社會各界力量建構安全防護網的決心。
新北市長侯友宜在多次會議宣示強力防制毒駕、酒駕，並指示市府團隊以「強力執法、強化宣導、跨域合作」三管齊下，全力降低酒（毒）駕風險。新北市政府警察局自今（115）年1月20日起實施「酒（毒）駕大執法」，投入大批警力，針對聯外橋梁、餐飲營業場所密集路段及易肇事路段加強攔查，展現對酒（毒）駕行為「零容忍」的執法決心。
統計1月20日至2月8日專案期間，取締酒（毒）後駕車計542件，較114年同期增加348件（+179%）；其中10年內累犯達2次以上者48件，較去年同期增加29件（+153%）；另涉及刑法公共危險罪者92件，較去年同期增加13件（+16%）。新北市警察局表示，透過強力執法與科技輔助查緝雙管齊下，已有效發揮嚇阻效果。
在強力執法嚇阻下，新北市酒（毒）駕交通事故已呈下降趨勢，自1月20日起至2月8日止，酒（毒）駕事故共17件，較去年同期下降5件，下降23%，顯示防制成效逐步展現。新北市警察局呼籲，飲酒後請改搭計程車、指定代駕或利用大眾運輸，切勿心存僥倖上路。警民同心，一起「毒酒駕OUT、安全相挺GO」！
※【台灣好新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925(依舊愛我)
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※【台灣好新聞】提醒您 開（騎）車不喝酒 喝酒不開（騎）車！※
