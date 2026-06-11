毒雞湯教主翻車？網挖異色檔案DK昔起底黃山料「家暴適合論」3大黑歷史 影片曝光

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黃山料（右）近日因作品風格與過往失言爭議，再度遭到多位知名YouTuber點名批判，在社群網路上掀起兩極化論戰。（翻攝自youtube/異色檔案、本刊資料照）

台灣文壇話題作家黃山料近日因遭YouTuber「多米多羅」拍片抨擊黃山料的作品內容空泛，瞬間點燃網路社群的激烈論戰；隨後，擅長知性分析的YouTuber「異色檔案」過往起底黃山料言論爭議的影片也重新翻紅，讓黃山料過去的失言紀錄再度遭到全網檢視。面對這波強烈的輿論海嘯，黃山料的合作夥伴三采文化昨（10日）也罕見發表強硬聲明，痛斥部分網友的言論已形同「網路霸凌」，強調將依法追究相關法律責任。

黃山料失言爭議有哪些？

隨著論戰白熱化，「異色檔案」DK過去剖析黃山料3大言論爭議的影片，再度被網友瘋傳。回顧黃山料過往引發社會反彈的爭議核心，主要圍繞在以下3大事件：

2020年「月薪25萬與3萬煩惱相同」 ： 黃山料當時提出兩者煩惱並無差別，並舉例「麥當勞薯條加大吃一半丟掉」是高薪者的奢侈，隨後被眼尖網友抓包該論點與PTT論壇的舊文高度雷同，深陷抄襲疑雲。

2021年「憂鬱症消失論」 ： 黃山料宣稱「真正憂鬱到谷底的人會直接從世界上消失」，這番缺乏醫學精神專業根據的發言，隨即遭到多位精神科專家與社會大眾的強力撻伐。

馬來西亞簽書會「家暴適合論」： 黃山料在海外活動時脫口說出「如果有人總是對你家暴，你總是可以抵擋得住，那他就是適合你的對象」，此言論徹底重創其形象。雖然黃山料事後辯稱是因發高燒身體疲憊、且影片遭到「惡意剪輯與斷章取義」，但「異色檔案」隨後釋出完整不間斷的現場影片，證實該言論確實出自黃山料之口。

三采文化聲明說了什麼？

針對黃山料近期再度陷入的大規模網路圍剿，所屬出版社三采文化選擇打破沉默，昨日正式發布官方嚴正聲明。

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聲明中明確指出，出版集團一向捍衛並尊重社會大眾對於文學創作的理性批評，也完全理解每位讀者對於文字作品的喜好各有不同。然而，近期在各個社群平台上，出現大量針對黃山料個人的無端謾罵與流於人身攻擊的激進言詞，這些行為顯然已經遠遠超越了理性討論的範疇，實質上已演變成嚴重的「網路霸凌」，並對創作者造成了深沉的傷害。

三采文化在聲明的尾聲強調，基於保護旗下作家的立場，公司絕不姑息任何流於惡意的網路霸凌行為。目前內部法務團隊已經正式展開相關網路言論的蒐證工作，後續將會審慎依循法律途徑處理，並保留法律責任的追究權利，堅定捍衛創作者的尊嚴與人格權。

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