毒雞蛋下游餐廳名單公布 業者喊冤「我沒用」！生意一夜掉４成

台中市政府17日公布文雅畜牧場芬普尼雞蛋下游35家店家名單，引發部分業者強烈抗議。多家被列名的店家向媒體喊冤，表示根本未使用問題雞蛋，卻因被列入名單導致生意大受影響，有業者痛訴剛從非洲豬瘟衝擊恢復，現又遭芬普尼雞蛋風波打擊，生意一夜掉4成。

文雅畜牧場毒雞蛋下游名單被公布後，許多業者喊冤。（圖／彰化縣政府）

彰化文雅畜牧場生產的雞蛋日前被驗出含有環境用藥芬普尼超標。台中市衛生局10日稽查發現，梧棲區龍忠蛋行於9日進貨並販售文雅畜牧場雞蛋，當場要求下架及回收，14日檢驗結果確認芬普尼代謝物超標。在台中市議會17日召開的定期會中，多名市議員要求衛生局公布龍忠蛋行芬普尼蛋下游店家，以避免民眾食用問題雞蛋。

一家焢肉飯業者向中央社記者表示，店內根本沒有使用文雅畜牧場的雞蛋，卻被列在下游店家名單上，已要求蛋行業者出面為店家澄清，但蛋行至今沒有任何回應。該業者痛批蛋行與市府根本互踢皮球，最終受害的是小店家。業者指出，店內的雞蛋籃內都有標示牧場來源，兩箱雞蛋分別來自兩個不同牧場，都不是文雅畜牧場。

另有牛肉麵店和烘焙坊老闆也表示，17日下午有相關單位上門稽查，確認店內確實未使用文雅畜牧場的雞蛋，但下午龍忠蛋行下游廠商名單公布後，自家商店仍被列入其中，導致生意受到嚴重影響。

龍忠蛋行向文雅畜牧場進貨的是籃蛋，籃中雖有標示畜牧場，但雞蛋本身卻沒有標示來源。 （示意圖／Pixabay）

龍忠蛋行業者則向媒體解釋，公布的35家店是11日前有叫貨的店家，並非全都使用到文雅畜牧場的雞蛋，只是為配合市府行政流程才提供名單，不知為何店家名單外流。

台中市衛生局長曾梓展向中央社記者表示，洗選蛋都有標示來源，但龍忠蛋行向文雅畜牧場進貨的是籃蛋，籃中雖有標示畜牧場，但雞蛋本身卻沒有標示來源，因此憂心可能有不同牧場的雞蛋混為一籃的情況。曾梓展指出，35家店名單是龍忠蛋行提供的，在緊急時刻採取「料敵從寬」的原則，才將35家店全部列入，目的是提醒消費者，若店家使用9日或10日的雞蛋，則可能為有疑慮的雞蛋。

