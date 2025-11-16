毒雞蛋來襲！營養師曝「排毒技巧」：身體可以自動解毒
彰縣文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標，更被查出出貨給中市蛋行，毒蛋流竄市面。營養師珮淳在臉書安慰大家，「別緊張，先搞懂它是什麼、怎麼代謝」，並教大家怎麼吃出安心。
營養師珮淳解釋，芬普尼（Fipronil）是一種殺蟲用藥，常見於防蟑螂、跳蚤產品，可以干擾昆蟲的神經傳導，讓牠們「麻痺停工」。對人類來說，它會增加肝臟與神經代謝的負擔，而蛋雞農場誤用含芬普尼的藥劑，雞吃進體內後，經肝臟代謝「藏」在蛋黃裡，才會出現這次的「雞蛋芬普尼超標」事件。
營養師珮淳補充，芬普尼屬於脂溶性物質，會暫時儲存在脂肪與肝臟中，並經由肝臟代謝酵素轉化為「芬普尼硫醚（Fipronil sulfone）」，最終再由尿液與糞便慢慢排出，全程約需5～7天。珮淳強調，「只要肝腎代謝正常、飲食均衡，身體是有能力『自動解毒』的」。
想要啟動「排毒模式」一共有四種做法：
一、幫助解毒的植化素
珮淳點名「綠花椰菜、韭菜、洋蔥、大蒜」等食物富含蘿蔔硫素與蒜素，是Phase II解毒酵素的開關。它們能讓肝細胞更快標記毒素，並轉成水溶性由尿液排出。研究顯示，連續攝取3至5天十字花科蔬菜，可提升肝臟解毒活性高達30％。
二、保護細胞的抗氧化三劍客
維生素C：奇異果、紅椒、柑橘。
維生素E：堅果、酪梨、葵花籽。
多酚類：葡萄籽、石榴、綠茶。
珮淳解釋，芬普尼被分解時，會產生自由基，因此這些抗氧化營養能中和自由基，保護肝細胞、維持代謝效率。
三、加速代謝的B群、鎂、水分組合
珮淳形容「B群和鎂是肝臟解毒酵素的『燃料』，水則是毒素的『運輸車』」，因此喝太少水，身體反而「卡毒」不排；喝夠水，尿液才有足夠流量把代謝物沖走。
四、幫助排鉀鈉平衡、促進循環
香蕉、奇異果、毛豆、地瓜、菠菜等食物中的鉀能幫助鈉排出、減少水腫，也能支援腎臟代謝。
珮淳補充，如果再加上「抬腿10分鐘、飯後散步15分鐘、泡腳放鬆一下」，讓循環更順暢，代謝廢物就能快速排出。
