毒雞蛋充斥 理周聯名商品富硒雞蛋品質保證
近期「雞蛋檢出芬普尼代謝物（Fipronil-sulfone）」的食安議題引發社會關注，民生與投資市場情緒均受到影響。面對突發事件，消費者不僅關心食品安全，也更加重視資訊來源是否可靠。為協助大眾從混亂訊息中理性判斷、掌握趨勢，《理財周刊》商城同步推出多元化雜誌產品，提供讀者更全面的財經、投資與生活知識。
專業資訊守門人：從雞蛋事件談起，消費者需要真正可靠的訊息
針對近日雞蛋事件，合作夥伴「寶奇生技」已公開向消費者說明，強調旗下產品堅持不用藥、不殘留，採用自家的 PB+微生物生態養殖技術，以天然益生菌與生態管理取代化學藥劑，讓雞隻在健康環境中生長，因此「既不使用，自然不會殘留」。
同時，寶奇生技也已啟動第三方完整檢驗報告，將以最透明的方式提供消費者安心的證明。
這起事件再次讓市場看見：
面對真相被模糊、資訊爆量的年代，專業解讀比什麼都重要。
長期深耕台灣財經內容的《理財周刊》，為讓更多讀者以更親切的門檻接觸專業投資知識，正式推出「9 期雜誌超值組合」與「25 周年慶半年期紙本 24 期」兩大方案。除了延續雜誌在財經市場的深度分析，也結合生活方式合作商品，希望在快速變動的投資環境中，帶給消費者一種兼具學習、放鬆與生活儀式感的全新閱讀方式。
專業財經內容全面升級：股市、房市、投資策略一次掌握
理財周刊表示，近年投資人面臨的市場變化快速，從科技循環、ETF 熱潮、景氣循環、房市稅制調整等議題，都需要更專業且深入的資訊分析。因此，雜誌內容將持續保留以下五大核心特色：
① 深度財經專題：掌握全球與台股趨勢
每期針對市場熱門議題，如 AI 產業鏈、台積電供應鏈、景氣燈號、儲能、半導體等產業，提供專家研究與數據分析，協助讀者理清複雜市場脈絡。
② 投資組合與個股研究
由長期專欄作家、研究團隊、實務投資專家提供：
產業解析
個股研究
財報邏輯分析
大戶動態觀察
為希望提升投資勝率的讀者提供更具方向性的參考。
③ 房市趨勢與實務觀察
內容涵蓋：
各區域房價趨勢
預售屋與成屋市場動向
實價登錄解析
房市政策、稅制解讀
對中壯年與家庭型讀者提供有實用方向的購屋與資產配置參考。
④ 創業、企業家與財經人物專訪
透過第一線創業者、企業領導者的真實故事，讀者可了解：
企業如何突破瓶頸
商業模式如何形成
新創如何從 0 到 1
提供投資視角以外的成長靈感。
⑤ 生活財經、理財心理學、資產配置概念
讓財經知識貼近生活，提升讀者對金錢、風險與長期理財的理解。
9 期雜誌（紙本／電子）優惠組合：內容＋香氛或健康禮品一次滿足
9 期雜誌定價為 3,080 元，本次推出：
紙本 9 期：優惠價 1,890 元
電子 9 期：優惠價 1,690 元
可選擇以下贈品其一：
【贈品 A：VIC 專業調香師 100ml 擴香】
與香映文化傳媒合作，由國際香氛藝術協會認證講師 VIC 何宗禧 親自調製，打造三款不同心境的療癒香氛，象徵心靈安定、投資好運、聚財能量。
9期紙本雜誌 購買連結:https://www.moneyweekly.com.tw/Store/Info/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%95%86%E5%93%81/944/
9期電子雜誌 購買連結:https://www.moneyweekly.com.tw/Store/Info/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%95%86%E5%93%81/943
【贈品 B：寶奇生技「富硒蛋」禮盒】
與寶奇生物科技聯名推出健康主題贈品，富含
硒元素（抗氧化）
葉黃素（護眼）
順暢腸道的專利益生菌飼料
適合作為家庭健康飲食與送禮首選。
9期紙本雜誌 購買連結:https://www.moneyweekly.com.tw/Store/Info/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%95%86%E5%93%81/942
9期電子雜誌 購買連結:https://www.moneyweekly.com.tw/Store/Info/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%95%86%E5%93%81/941
25 周年慶｜半年期紙本 24 期雜誌強勢登場
因應固定讀者需求，理財周刊推出半年期紙本優惠組合：
方案 1：半年期紙本 24 期＋富硒蛋 40 顆
定價 6,025 元 → 周年慶優惠 3,280 元
購買連結:https://www.moneyweekly.com.tw/Store/Info/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%95%86%E5%93%81/932/
方案 2：半年期紙本 24 期＋VIC 擴香（100ml）
定價 6,660 元 → 周年慶優惠 3,280 元
購買連結:https://www.moneyweekly.com.tw/Store/Info/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%95%86%E5%93%81/931
從投資知識，到日常儀式感：打造全方位的生活財經體驗
理財周刊強調，此次的商品規劃不只是促銷，而是希望讓讀者把財經知識融入生活，在掌握市場的同時，也讓閱讀更具儀式感，更能貼近身心靈與家庭健康。
未來將持續與跨界品牌合作，推出更多創新內容與生活商品，持續陪伴讀者做出更明智的理財與人生決策。
如需更多資訊，請洽：
理財周刊客服與發行部
電話：(02) 2357-9000 #6615 #6613
官方商城：https://www.moneyweekly.com.tw/Store/Index
圖片出處:寶奇生技/香映文化傳媒
