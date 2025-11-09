毒雞蛋再現 15萬顆流入10縣市

再現毒雞蛋！衛福部食藥署昨晚緊急發布重大食安事件，彰化縣衛生局抽驗市售雞蛋，在「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」檢出芬普尼代謝物殘留超標三倍，共十五萬顆蛋品，流入十個縣市，全聯、楓康等通路均受累，需立即下架回收、停止販售。

用溯源碼追蹤 全國首例

彰化縣衛生局強調，並非所有十五萬顆雞蛋均遭汙染，但基於公共食安風險考量，仍全批預防性下架，待檢驗結果釐清後再決定後續處理。此次事件為全國首例以「蛋品溯源碼」追蹤並公布問題蛋品，洗選蛋場在包裝上印製可追溯碼，連結產地、批次與檢驗資訊，讓消費者、下游業者可直接查詢每批蛋的來源與檢驗紀錄。

廣告 廣告

食藥署中區管理中心主任林旭陽表示，食藥署與各縣市衛生局執行「一一四年度禽畜水產品藥物殘留監測計畫」，抽樣檢驗雞蛋農藥殘留，確保市售雞蛋符合動物產品中農藥殘留容許量標準。

彰化縣衛生局十一月四日抽驗報告發現，埤頭鄉文雅畜牧場出貨至鮮健洗選蛋場販售的「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」檢出芬普尼代謝物（Fipronil-sulfone）超標，不符規定，殘留超標三倍。林旭陽指出，該批違規洗選蛋品於十月廿三日在彰化地區上架六二六盒洗選包裝蛋品，已要求零售業者下架回收，經盤點僅剩八十三盒，期間共賣出五四三盒。

十一月五日、六日抽驗其他批號，這批毒雞蛋數量高達十五萬顆，八日通知其他縣市衛生局，清查顯示，販售通路包括全聯、楓康等知名超市，除了彰化縣，十五萬顆農藥殘留超標蛋品販售縣市，包括桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市等。

13款包裝規格 全數下架

彰化縣衛生局指出，「鮮健蛋品洗選蛋」有效日期為一一四年十一月廿七日、溯源標示「I47045-251023C」，檢出芬普尼代謝物含量達○點○三ppm，超出法定標準值○點○一ppm三倍，立即要求文雅畜牧場提交全批次蛋品運銷紀錄，而該批蛋品主要供應全聯、楓康等大型通路。

彰化縣衛生局已命「鮮健洗選蛋場」全批次停止販售、下架封存，相關批次產品也全數回收。下架蛋品溯源編碼為「I47045」，涉及批號與有效日期如下：四日鮮蛋、巨的卵、大巨蛋、悠活鮮蛋、富翁洗選蛋、初卵頭窩蛋、四季巨蛋、香草園洗選蛋及鮮健蛋品洗選蛋等，共十三款包裝規格。

高市衛生局七日接獲通報後，前往進貨公司全聯實業公司鳳山分公司稽查，其中四季巨蛋十四盒銷售剩七盒，初卵頭窩蛋廿八盒只剩廿一盒，悠活鮮蛋兩百盒只剩三盒，因鳳山大全聯未主動通知消費者，依違反食品安全衛生管理法，裁罰六萬以上、兩億元以下。

芬普尼汙染來源 待釐清

全聯發布聲明指出，收到通知後，全聯、大全聯即依規定下架相關批號商品；消費者憑原交易完整發票，至當時購物的分店，會全力協助辦理退貨。

彰化縣政府初步追查汙染原因，由於芬普尼可能用於除蟲環境用藥，也可能是來自畜牧場外的環境或農業用藥，目前仍在調查中。另針對違規情節，將處以業者六萬以上、兩億元以下罰鍰。

農政單位也同步啟動移動管制，防止問題蛋跨區流通。

【看原文連結】

更多udn報導

1疾病首入列全球10大死因排行榜 每年悄奪150萬人命

捷運站牆上有金庫門？真正用途曝：當年慘況意難平

替黃仁勳說話突收傳票 OpenAI執行長當場傻眼畫面曝

小女孩長大了 童星「沒長歪」逆天神顏+魔鬼身材掀議