毒雞蛋回收逾2萬顆 食藥署：已全面下架、持續統計中

彰化縣市售雞蛋檢出芬普尼（Fipronil）殘留事件，共計有15萬顆蛋需回收，食藥署副署長蔡淑貞今（12）日表示，衛生單位目前已在全台10個縣市同步執行問題蛋回收作業，回收數量持續增加，目前統計約兩至三萬顆，仍在每日追蹤中。

食藥署：各地方衛生局持續追蹤、回收作業

蔡淑貞強調，涉案牧場雞蛋已全面下架，呼籲民眾若買到有疑慮的雞蛋，不要食用，可退貨或交由通路回收。衛生局每天回報回收情形，部分地區消費者已主動退貨，也有人直接丟棄。

「雞蛋是生鮮食品，有些民眾認為不放心就丟掉，所以實際回收數量會略低於市面流通量，這也是統計上有落差的原因。」蔡淑貞表示，目前統計約有兩、三萬顆雞蛋被回收，但回收及棄置的總數仍需地方衛生單位持續彙整。

蔡淑貞提醒，雞蛋外包裝上都有明確的「洗選日期」與「溯源碼」，欄蛋亦可透過QR code查詢來源，民眾若發現購買蛋品屬於涉案批號，可憑包裝退貨；若已拆封，仍可透過QR code確認牧場來源。食藥署將持續督導地方政府及相關業者配合回收，「回收系統已建立，確保問題蛋不再流入市面」。

針對外界關心源頭管理，蔡淑貞說，食藥署與農業部保持密切聯繫，源頭牧場已啟動移動管制與逐批採檢。各縣市衛生局也針對通路、賣場進行清查，目前已全面下架涉案蛋品。

文雅畜牧場羽毛芬普尼含量高於雞蛋

根據農業部說明，彰化縣「文雅畜牧場」於日前抽驗中發現雞蛋檢出芬普尼代謝物0.03ppm，蛋雞羽毛含芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm，其他樣品均未檢出。該牧場業者涉嫌違反《動物用藥品管理法》，將由彰化縣政府依規加重裁罰，並已移送檢調單位調查污染來源。

農業部表示，該場自10日起已被列為移動管制對象，所有蛋品均須逐批檢驗合格後才能出貨。昨日（11日）亦再次採集雞隻內臟、肌肉及脂肪等樣品，後續將持續追蹤檢驗結果。

蔡淑貞重申，文雅畜牧場所有不合格蛋品「一顆也不能出場」，目前全台市場蛋品監測仍持續進行中。此次事件是首例透過雞蛋溯源編碼成功追蹤問題來源，「未來將持續強化噴印及追蹤制度，讓每一顆蛋都有清楚的身分」。

蔡淑貞強調，芬普尼水懸劑早於2017年9月即被公告禁止用於經濟動物，違者可處新台幣6萬至30萬元罰鍰，如造成危害人體健康，最高可判處七年徒刑。