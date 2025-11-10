毒雞蛋掀食安風暴！石崇良下令：問題農場雞蛋「全面下架」逐批化驗

衛福部長石崇良。資料照。李政龍攝



毒雞蛋事件延燒！衛福部長石崇良今（10）日表示，針對彰化縣抽驗市售「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」檢出禁用環境用藥「芬普尼」代謝物殘留超標事件，已指示食藥署採取最嚴格的防範措施，凡出自該牧場的雞蛋，無論批次，全面預防性下架，並逐批化驗。

衛福部食藥署昨（9）日緊急通報重大食安事件，彰化縣衛生局抽驗市售雞蛋時，在「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」中檢出芬普尼代謝物殘留超標三倍，共約十五萬顆蛋品流入十個縣市，全聯、楓康等通路皆受波及，業者已被要求立即下架回收、停止販售。

彰化縣衛生局指出，該批蛋品出自縣內文雅畜牧場，檢驗結果顯示芬普尼代謝物（Fipronil-sulfone）含量達 0.03ppm，超過法定標準 0.01ppm，屬農藥殘留不合格，該等蛋品約15萬顆並流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市等9縣市之全聯、楓康等販售通路商。

石崇良今日出席「不孕症試管嬰兒補助4週年」記者會，會前接受媒體採訪時表示，已指示食藥署立即採取行動，針對源頭農場內尚未上市的雞蛋，全面禁止上市；對已在市面流通的蛋品，無論批號，全面預防性下架，並逐批化驗。

石崇良說，該案是在例行性檢查中發現的一個問題蛋，食藥署從112年、113年、114年，政府已連續三年針對市售蛋品進行查驗。他指出，檢出的芬普尼為禁用環境用藥，不是用在飼養的過程所加的農藥或者是飼料裡面的東西，初步研判為環境污染所致。詳細的整個經過，食藥署會在今日下午召開記者會對外說明。

他並強調，前端是由農場自行負責，食藥署主要是進行後市場上的抽驗，從市面銷售的蛋品再來抽驗，由於為洗選蛋，批次來源清楚，後續將針對該牧場所有批次產品全面查驗。事件已由彰化縣衛生局接手調查，並將依法釐清責任，違者可處新台幣6萬元至2億元罰鍰，金額將視最終責任歸屬而定。

