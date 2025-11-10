毒雞蛋擴大下架！ 石崇良今下令：問題農場「不論批次全禁賣」 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

彰化再爆芬普尼「毒雞蛋」，查到15萬顆流入9縣市，迄今僅回收下架83盒，絕大多數恐已被不知情消費者通通吃下肚，外界質疑為何沒有一查到就公布？衛生福利部長石崇良今（10）日表示，該起事件是連續三年例行性檢查發現的，食藥署主要負責是後市場上的抽驗，而芬普尼為環境汙染並非飼料殘留，他已要求針對該問題農場，所有蛋品全面預防性下架、且去逐批化驗。

該批毒雞蛋產自彰化，檢出農藥殘留芬普尼，數量多達15萬顆，已流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市等9縣市，包括知名的全聯、楓康等通路。

石崇良上午出席「不孕症試管嬰兒補助4週年」記者會，會前接受媒體聯訪，就被追問毒雞蛋處理過程，尤其，外界質疑11月4號就檢出毒雞蛋，為什麼沒有立刻公布？有沒有時間差的問題？

石崇良說，這一個事件是過去例行性檢查所發現的一個問題蛋，食藥署從112年、113年、114年，連續三年都針對市面上銷售的蛋品去做查驗，此次驗出這一批含有芬普尼的問題蛋，詳細的整個經過，食藥署會在今日下午召開記者會對外說明。

石崇良表示，目前他已要求食藥署，針對該農場，所有在市面上的蛋品，不論批次，全面性的預防性下架，然後再去逐批的化驗。而農場內的蛋品也已禁止銷售。

石崇良也解釋目前檢驗蛋品的SOP。他強調，前端是由農場自行負責，食藥署主要是進行後市場上的抽驗，從市面銷售的蛋品再來抽驗，「我們的作法上是這樣」。

石崇良說，芬普尼屬於禁藥，主要是環境用藥，並不是用在飼養過程所使用的什麼農藥或者是飼料裡面的東西，目前已由彰化縣衛生局去釐清它的責任歸屬，再依據食安法開罰，依法可開罰6萬元以上到2億元罰鍰。我們會根據它的責任歸屬，再來做最後的裁決。

石崇良強調，問題蛋品屬於洗選蛋，上面的批次都會非常的清楚，所以除了這一批驗到的之外，其他批次也都會全面的逐批查驗，且在還沒有檢驗結果之前，先全面性的預防性下架。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

【文章轉載請註明出處】