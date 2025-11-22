毒雞蛋擴大抽驗！彰化15處高風險蛋場「全部未檢出」

彰化縣文雅畜牧場日前被檢出蛋雞含有禁用農藥「芬普尼」陽性反應，為防止問題蛋品流入市面，縣府立即啟動「芬普尼全面採樣監測」專案。首波針對15家高風險牧場的檢驗結果於22日出爐，所有雞蛋、羽毛、飼料及飲水檢體均為「未檢出」，縣府表示將持續擴大監測，嚴格把關民眾食安。

首波針對15家高風險牧場的檢驗結果於22日出爐，檢體均為「未檢出」。(圖/彰化縣政府)

作為台灣蛋雞產業重鎮，彰化縣在接獲文雅畜牧場檢出芬普尼陽性的通報後迅速採取行動。縣府團隊於本月20日由農業處、動物防疫所組成稽查團隊，為確保採樣過程的公正性，更會同政風處人員一同前往全縣列管的15處動物用藥高風險蛋雞場，進行全面性採樣。

廣告 廣告

此次稽查可說是全方位無死角，採集的檢體包括雞蛋、雞隻羽毛、飼料及飲用水等，目的是要找出任何可能的污染源。經過連日檢驗，結果於22日正式公布——首波15場高風險牧場的所有檢體，芬普尼均為「未檢出」，這個結果暫時讓各界鬆了一口氣，顯示第一階段高風險場的蛋品安全無虞。

動物防疫所所長強調，這次的監測計畫採取「科學監測」與「風險控管」雙軌並行策略，未來如果有場區被檢出陽性，相關單位將立即啟動管控機制。不僅會對該場實施「移動管制」，禁止場內雞蛋與雞隻流出，也會擴大採樣，追查污染的真正來源。

此次稽查採集的檢體包括雞蛋、雞隻羽毛、飼料及飲用水等，目的是找出任何可能的污染源。(圖/彰化縣政府)

動物防疫所再次鄭重提醒所有業者，「芬普尼」是明令禁止使用於蛋雞的藥品，一旦查獲違規使用，將依《動物用藥品管理法》開罰新台幣6萬元以上、30萬元以下的罰鍰。防疫所呼籲業者不要心存僥倖，更不要使用來路不明的動物用藥，以免因小失大。

彰化縣政府表示，為了守護縣內蛋品產業的聲譽與國人的食品安全，後續將會持續強化監測與管理工作，也請所有業者務必遵守用藥規範，共同為維護蛋品衛生安全努力。

延伸閱讀

德對陸進口額激增8.5%！陸取代美國成最大貿易夥伴

最不想再去國家「韓國」奪冠！網嫌：食物超膩、景點無聊

影/北市「警界蔣萬安」展現國手霸氣！制伏襲警醉男