毒雞蛋擴散新北！石崇良急補破網 別吃「溯源編號I47」蛋品

彰化文雅畜牧場芬普尼雞蛋案持續擴大，繼台中市發現問題蛋品外流後，新北市也傳出有1萬顆問題雞蛋流入市場。衛福部長石崇良19日強調，涉案畜牧場的蛋品已全面禁止移動及上市，並表示本週已在全台擴大後市場蛋品稽查，若再檢出問題雞蛋將立即公布。

石崇良指出，本週已擴大後市場的稽查工作，除了文雅畜牧場外，如有新檢出的問題雞蛋，將在第一時間說明並公布。(圖/中央社)

根據彰化縣衛生局最新清查結果，文雅畜牧場在11月9日仍有透過農政單位蛋車配送1萬顆雞蛋至新北市，其中4600顆已售出，當天緊急下架回收5400顆。這是繼台中市食安處10日稽查「龍忠蛋行」進貨的200籃雞蛋再度檢出芬普尼超標後，再次引發毒蛋外流疑慮。

石崇良今日出席立法院社會福利及衛生環境委員會審查「家庭暴力防治法部分條文修正草案」前接受媒體聯訪時表示，雞蛋流向問題主要由彰化縣衛生局主動了解可能流向，並向各縣市通知，再由所在地衛生單位進行稽查。「目前都由彰化陸續通知可能流向，再去下架，也會加強跟農政單位的合作。」

食藥署也已公布溯源編號「I47」的蛋品，呼籲民眾不要食用。(圖/彰化縣政府)

針對是否擴大蛋品稽查，石崇良指出，本週已擴大後市場的稽查工作，除了文雅畜牧場外，如有新檢出的問題雞蛋，將在第一時間說明並公布。他進一步說明，今年例行性抽驗已查驗400多件，現在除了既定常規剩下的50多件稽查外，還會進一步擴大檢驗範圍。

石崇良強調，文雅畜牧場的蛋品目前全部禁止移動、不准上市，「本來就不該在市面上出現」。食藥署也已公布溯源編號「I47」的蛋品，呼籲民眾不要食用。相關單位正持續釐清毒蛋外流原因，並加強市場監控以確保食品安全。

