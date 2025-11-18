毒雞蛋擴散至新北市「已賣出4600顆」 民眾恐吃下肚！

彰化文雅畜牧場在11月9日短暫解除移動管制期間，大量出貨57000顆雞蛋，其中部分流向新北市。彰化縣衛生局今日公布毒蛋流向，指出新北市進貨1萬顆，雖已回收下架5400顆並完成銷毀，但仍有4600顆已售出，恐已流入市面被消費者購買。

文雅畜牧場在11月9日短暫解除移動管制期間，出貨57000顆雞蛋，其中部分流向新北市。（圖／彰化縣政府）

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，自11月5日文雅畜牧場被移動管制開始，衛生局對蛋品出貨流向都有掌握，並與檢調單位保持密切聯繫。11月9日文雅畜牧場認為被解除禁運，當天實際出貨285籃共57000顆雞蛋，分別給文忠蛋行與一配合的蛋車。其中台中龍忠蛋行以自家貨車載走200籃共4萬顆，台中市衛生局已回收下架38籃7600籃，檢方昨日搜索帶回13籃2600顆，實際出售到市面的有149籃29800顆。

除了台中龍忠蛋行外，11月9日還有與文雅畜牧場配合的蛋車訂貨85籃17000顆。葉彥伯指出，在衛生局監控下攔截了35籃7000顆未出貨，實際出貨到新北市的有50籃共1萬顆。新北市衛生局接獲彰化通知後，當天即回收下架27籃5400顆，並於昨日完成銷毀，但仍有4600顆已售出。葉彥伯強調，彰化縣內食品業者都被禁止接收文雅的蛋，因此毒蛋並未流入縣內。

除了台中龍忠蛋行外，11月9日還有與文雅畜牧場配合的蛋車訂貨85籃17000顆 。圖／彰化縣府提供

文雅畜牧場從11月5日開始移動管制，直到9日短暫解禁。衛生單位研判，9日出貨的雞蛋應為6、7、8日三天所產。值得關注的是，文雅畜牧場飼養約5萬隻雞，日產約4萬顆蛋，平常一天也約出貨4萬顆，但11月9日出貨數量卻異常地多，被懷疑可能是出貨分類不清楚，混入了之前的蛋一起賣出，才會在龍忠蛋行查到芬普尼殘留超標的雞蛋。

至於龍忠蛋行在載貨時是否知道雞蛋有問題仍將其載回台中，將是檢方調查的重點之一。彰化縣政府今日特別說明11月9日文雅畜牧場出貨狀況，以釐清毒蛋流向，確保民眾食品安全。

