毒雞蛋汙染源找到了！初步排除飼料 疑業者違法用藥

彰化縣文雅畜牧場生產的雞蛋被驗出含有芬普尼農藥殘留，經農業部調查，該場雞蛋及蛋雞羽毛樣品均檢出芬普尼超標，業者涉嫌違反動物用藥管理法等規定，全案已移送檢調。衛福部食藥署強調，該畜牧場不符規定產品「一顆都不能出場」，將持續執行後市場蛋品監測，堅守食安優先。

彰化縣府針對該養雞場環境、水源及消毒劑等項目進行採檢，初步已排除土壤及飼料受汙染的可能性。（圖／彰化縣政府）

衛福部食藥署指出，該署執行「114年禽畜水產品藥物殘留監測計畫」期間，彰化縣衛生局抽驗市售雞蛋時，發現芬普尼殘留問題。農業部於10日要求文雅畜牧場全面「移動管制」，禁止雞蛋出場，並啟動逐批採檢程序，共採集雞蛋9件、蛋雞羽毛1件、飲用水水質2件、飼料2件及周圍農田土壤1件，總計15件樣本送中央畜產會檢驗。

檢驗結果顯示，一件雞蛋樣本檢出芬普尼代謝物含量達0.03ppm、蛋雞羽毛含芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm，其餘檢體則未檢出。彰化縣政府已進一步採集雞隻內臟、肌肉、脂肪及蛋品樣品，將由農業部持續追蹤檢驗結果。

彰化縣府曾出動多個單位，針對該養雞場環境、水源及消毒劑等項目進行採檢，經複驗結果，初步已排除土壤及飼料受汙染的可能性。飼主涉嫌違反動物用藥品管理法相關規定，除將由彰化縣政府加重裁罰外，全案已移送檢調釐清詳細汙染原因。

目前文雅畜牧場雞蛋的「溯源標籤」已全面回收、停發。食藥署表示，這是首例透過雞蛋溯源碼成功追蹤到問題產品的案例。（圖／彰化縣衛生局）

為追查蛋品殘留芬普尼的來源，目前文雅畜牧場雞蛋的「溯源標籤」已全面回收、停發。食藥署表示，這是首例透過雞蛋溯源碼成功追蹤到問題產品的案例，農業部將因此強化雞蛋噴印溯源管理機制。

案件調查結束後，該場蛋品未來必須逐批檢驗合格，才能交由食品業者出售。根據規定，業者若使用芬普尼於經濟動物，恐涉違反「動物用藥品管理法」，可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，如造成人體健康危害，最重可處7年以下有期徒刑。

