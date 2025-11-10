毒雞蛋流入市面！彰化「鮮健蛋品」芬普尼超標3倍 15萬顆流向10縣市急下架

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

衛福部食藥署昨（9）晚緊急公布「114年度禽畜水產品藥物殘留監測計畫」最新結果，發現市面上流通農藥殘留超標的雞蛋。食藥署指出，彰化縣衛生局抽驗「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」時，檢驗出其「芬普尼代謝物（Fipronil-sulfone）」的殘留量超標3倍。目前約15萬顆蛋品已流入10個縣市，通路包含全聯、楓康等，須立即下架、停止販售。

彰化縣衛生局抽驗「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」時，檢驗出其「芬普尼代謝物」的殘留量超標3倍，目前約15萬顆蛋品已流入10個縣市。 （示意圖／Unsplash）

衛生部食藥署與各縣市衛生局共同執行「114年度禽畜水產品藥物殘留監測計畫」，透過抽驗市售雞蛋的農藥殘留，確認雞蛋的農藥殘留量符合標準。不過，彰化縣衛生局11月4日雞蛋抽驗報告顯示，在埤頭鄉文雅畜牧場出貨至鮮健洗選蛋場販售的「鮮健蛋品洗選蛋」芬普尼代謝物殘留量為0.03ppm，高達法定容許量0.01ppm的3倍，不符規定。

11月5、6日抽驗其他批號發現，毒雞蛋數量高達15萬顆，並於11月8日告知其他縣市衛生局。經徹查統計，除彰化縣外，這批農藥殘留超標蛋品的販售縣市包括桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市等9個縣市，銷售通路涵蓋全聯、楓康等大型超市。

彰化縣衛生局目前已下令停止販售、下架封存「鮮健洗選蛋場」全批次，蛋品溯源碼為「I47045」，涉及批號包含以下：四日鮮蛋、巨的卵、大巨蛋、悠活鮮蛋、富翁洗選蛋、初卵頭窩蛋、四季巨蛋、香草園洗選蛋及鮮健蛋品洗選蛋，共13款包裝規格。彰化縣衛生局補充，雖然15萬顆雞蛋並未全數遭污染，但為保障民眾食品安全，仍下架整批蛋品，待釐清污染原因後再做後續處理。

彰化縣政府初步調查雞蛋污染原因發現，芬普尼多用於防蟲，可能來自農業用藥或畜牧場外的環境。食藥署也提醒民眾，雖然短期食用芬普尼代謝物超標雞蛋對人的影響有限，長期攝取恐破壞肝腎與中樞神經功能。

