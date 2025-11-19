毒雞蛋流入新莊 議員要求衛生局協助退換貨

▲文雅畜牧場將持續進行移動管制，彰縣府將所有生產的雞蛋貼上封條。（圖／彰化縣政府提供，2025.11.12）

[NOWnews今日新聞] 針對彰化文雅畜牧場被驗出芬普尼殘留的毒雞蛋，其中1萬顆流向新北，且50籃確定流入新莊，民眾黨新北市議員陳世軒今(19)日嚴正表示：「市民的健康絕對不能靠運氣。」並已第一時間要求新北市衛生局儘速統整並公開下游早餐店、雜糧行與相關販售點名單，不能讓民眾在恐慌中盲目猜測。

根據衛生局公布資訊，問題雞蛋分別販售給新莊區的六吉行（中港路615巷10號）及一名陳姓業者（新泰路289巷1號），兩家業者再轉售到各式早餐店、雜糧行以及一般消費者。目前僅追回5400顆、仍有約4600顆流入市面，相關流向仍在追查中。芬普尼（Fipronil）屬於潛在神經毒性物質，研究顯示，若民眾長期或大量暴露於芬普尼或其代謝物，可能產生甲狀腺功能異常、干擾神經傳導，引發頭暈、抽搐等神經症狀、影響肝臟代謝功能等健康風險。

陳世軒提醒，若民眾近期食用來源不明的蛋品、並出現疑似不適症狀，應立即就醫並由專業醫師評估與追蹤。此外，他也向衛生局提出三項要求：一、不能讓市民盲目猜測，應公布所有受影響的下游名單，包括早餐店與通路等，資訊透明才能安心；二、落實退換貨機制，保障消費者權益，既然已確認兩家蛋行流出問題蛋，應立即提供退換貨服務，相關指引要讓店家與消費者清楚；三、全面稽查蛋品來源，補起制度漏洞，市府應針對新北所有蛋行與分裝通路強化查核。

陳世軒強調，「食安沒有灰色地帶，更不能事後補破網。」會督促新北市衛生局協助消費者與業者爭取退換貨權益，直到所有流向清楚、所有問題蛋下架為止。後續也要求市府建立雞蛋抽驗制度，防止不肖業者與漏網之魚。

