毒雞蛋流入新莊 議員要求衛生局協助退換貨
[NOWnews今日新聞] 針對彰化文雅畜牧場被驗出芬普尼殘留的毒雞蛋，其中1萬顆流向新北，且50籃確定流入新莊，民眾黨新北市議員陳世軒今(19)日嚴正表示：「市民的健康絕對不能靠運氣。」並已第一時間要求新北市衛生局儘速統整並公開下游早餐店、雜糧行與相關販售點名單，不能讓民眾在恐慌中盲目猜測。
根據衛生局公布資訊，問題雞蛋分別販售給新莊區的六吉行（中港路615巷10號）及一名陳姓業者（新泰路289巷1號），兩家業者再轉售到各式早餐店、雜糧行以及一般消費者。目前僅追回5400顆、仍有約4600顆流入市面，相關流向仍在追查中。芬普尼（Fipronil）屬於潛在神經毒性物質，研究顯示，若民眾長期或大量暴露於芬普尼或其代謝物，可能產生甲狀腺功能異常、干擾神經傳導，引發頭暈、抽搐等神經症狀、影響肝臟代謝功能等健康風險。
陳世軒提醒，若民眾近期食用來源不明的蛋品、並出現疑似不適症狀，應立即就醫並由專業醫師評估與追蹤。此外，他也向衛生局提出三項要求：一、不能讓市民盲目猜測，應公布所有受影響的下游名單，包括早餐店與通路等，資訊透明才能安心；二、落實退換貨機制，保障消費者權益，既然已確認兩家蛋行流出問題蛋，應立即提供退換貨服務，相關指引要讓店家與消費者清楚；三、全面稽查蛋品來源，補起制度漏洞，市府應針對新北所有蛋行與分裝通路強化查核。
陳世軒強調，「食安沒有灰色地帶，更不能事後補破網。」會督促新北市衛生局協助消費者與業者爭取退換貨權益，直到所有流向清楚、所有問題蛋下架為止。後續也要求市府建立雞蛋抽驗制度，防止不肖業者與漏網之魚。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
桃園龍岡設靶場將變火藥庫？張善政強烈反對 藍委批中央未溝通
4200萬印「全民安全指印手冊」挨批 顧立雄：紙本可避免資訊落差
4279萬印製「台灣全民安全指引」 賴清德署名明起全國發放
其他人也在看
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
大腸癌盯上年輕人！醫曝45%患者「首個症狀」：不要拖
大腸癌有年輕化趨勢！胸腔暨重症科醫師黃軒近日說，醫學界發現，20～40歲的年輕人，大腸癌發生率暴增；他特別提到，有45%的年輕大腸癌患者首個症狀就是「便血」，民眾若發現症狀千萬不要拖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
愛喝茶快注意！哈佛醫驚揭「7糟糕習慣」：胃和肝慘了、糖尿病風險狂增
國人喜喝茶，無論是罐裝茶或手搖飲，甚至自行現泡，都很受歡迎，不過專家警告，如果喝茶的習慣不佳，就算是號稱健康的茶飲，恐怕也會傷害你的胃和肝臟，並指出「7種糟糕的喝茶習慣」！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
空腹血糖210！54歲男靠3招不吃藥降血糖 連血壓血脂也變正常
54歲男上班族員工健檢發現空腹血糖高達210mg/dL，因為自己的爸爸就是因糖尿病引發心肌梗塞過世，決心不靠藥物、力行飲食控制和生活型態改變逆轉三高。他早睡早起、每日散步、控制碳水化合物與油脂攝取等方健康2.0 ・ 3 小時前
「使用瘦瘦針」大腸癌患者5年死亡率減半 BMI高者效果更顯著
被醫界稱為「瘦瘦針」的GLP-1類藥物，可能不僅有助減重，還與大腸癌死亡率下降有關聯。根據最新研究顯示，使用瘦瘦針的大腸癌患者，5年死亡率僅約15.5%，而未使用者則高達37.1%，差距超過一倍，此發現引發醫學界高度關注。中天新聞網 ・ 1 天前
梁云菲輕生獲救...什麼是「前額葉失能」？精神科醫解析非典型憂鬱症如何悄悄發作
35歲「國光女神」梁云菲驚傳輕生未遂獲救，17日她透過社群報平安，證實目前留院觀信傳媒 ・ 1 天前
蘋果輸了！它維生素C高10倍 能消脂、減肥、防胃癌
馬鈴薯被稱為「地下蘋果」，維生素C卻高出10倍，B1、B2、鐵、磷的含量也比蘋果高，中醫更視為「健脾益氣之良品」，能消脂、減肥，預防胃癌、血管硬化。 常吃馬鈴薯防胃癌 馬鈴薯又名洋山芋，為世界健康2.0 ・ 3 小時前
吃飯順序錯害血糖狂飆！學會這「三步驟」改善代謝 醫師警告勿輕忽！
台灣邁入超高齡社會，長者的健康維持也慢慢成為全民關注的焦點。您知道嗎？對於高齡者來說，「吃飯順序」其實也藏著保健的學問。過去我們常常聽到「先吃菜再吃肉」的建議，認為可以幫助穩定血糖、避免肥胖。不過，日本最新公布的《2025年日本人飲食攝取基準》指出，這項建議雖然沒有錯，但對於高齡者來說，真正需要優先補充的其實是「蛋白質」。研究顯示隨著年齡增加，基礎代謝量與活動量皆逐步下降，導致整體能量需求降低。同時，隨著年紀增加，身體的肌肉量也會逐漸流失。如果沒有足夠的蛋白質攝取，就容易出現「肌少症」。TVBS新聞網 ・ 1 天前
全球首例！男子吃漢堡4小時後猝死 蜱蟲引發過敏「無藥可解」
根據美國《福斯新聞網》報導，美國維吉尼亞大學健康中心（UVAHealth）證實，一名紐澤西州47歲男子在食用漢堡後4小時內死亡，成為全球首例因蜱蟲叮咬引發「α-半乳糖症候群」（AGS）致死案例。這種罕見的紅肉過敏症是由「孤星蜱」叮咬所引起，使患者在食用紅肉後出現嚴重過敏反應，最終可能導致致命後果。中天新聞網 ・ 1 天前
北市公費流感疫苗只剩12萬劑 「三類人」再不打恐落空
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 天氣正式轉冷，疾管署預估最快12月上旬就會再有一波流感疫情上升，打疫苗手腳可得快！台北市衛生局今（18）日公布，截至11月17日止，台北市公費流感疫苗僅剩餘約12.3萬劑，呼籲長者、幼兒及慢性病患者等符合公費疫苗接種資格者應儘速接種。 台北市衛生局表示，統計10月1日至11月16日，台北市流感併發重症病例總計有30例...匯流新聞網 ・ 18 小時前
李多慧長年維持48公斤！早餐吃「蘋果沾花生醬」 自製菜單公開：好吃又能減肥
南韓啦啦隊女神李多慧來台超過3年，在球場上跳舞時充滿爆發力，但私下形象又相當親切可愛。外界常好奇她如何在保持良好體力的同時，又長年把體重控制在48公斤，她近日在 YouTube 上傳新影片，難得公開日常飲食控制方法，立刻吸引大量粉絲點閱討論！姊妹淘 ・ 14 小時前
這水果可防糖尿病！研究：還能護眼又通便「增加抵抗力」
近來氣溫驟降，正值流感、腸病毒等疾病肆虐之際，民眾可攝取高營養的水果來增強抵抗力。營養師李婉萍表示，百香果不但含有蛋白質、鈣、鎂、維生素C，也有鉀離子和維生素A。值得注意的是，研究發現，適量百香果能提高胰島素敏感性，有助於控制血糖、降低糖尿病的風險。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
一閉眼就睡著？醫揭真相示警：可能比失眠更危險 下午3點別喝咖啡了
你是否也羨慕那些一躺下就能立刻入睡的人？許多人認為「倒頭就睡」代表睡眠品質良好，但醫學研究卻指出，過快入睡可能是健康警訊，表面上看似睡得香甜，實際上可能整夜都在與缺氧狀態搏鬥。 睡眠呼吸中止症影響近十億人 慢性睡眠剝奪狀態下容易「秒睡」 根據2019年發表於《The Lancet》期刊的研究，全球約有9.36億成年人患有輕度至重度阻塞性睡眠呼吸中止症，其中4.25億人患有中重度睡眠呼吸中止症。這種疾病會導致睡眠期間呼吸道反覆阻塞，血氧濃度反覆下降，使患者處於慢性睡眠剝奪狀態，因此一旦有機會躺下就會「秒睡」。未經治療的中重度睡眠呼吸中止症患者，罹患高血壓的風險增加2至3倍，心臟病發作風險增加約30%，中風風險更是一般人的4倍。長期缺氧還會影響大腦功能，導致記憶力衰退、注意力不集中，甚至增加失智症風險。研究顯示，約70%患有睡眠呼吸中止症的人同時有肥胖問題，肥胖是此疾病最強的風險因素。 良好睡眠品質不在於入睡速度 而在於整夜睡眠的深度與連續性 在Sleep Medicine Reviews期刊中的雙胞胎研究分析指出，約40%的失眠問題與遺傳因素有關。科學家已識別出數百個與睡眠相關的基因變異常春月刊 ・ 1 天前
13歲就胖到85kg！可藍自創「柳丁減肥法」狂減35kg 醫警告：種下易復胖因子
藝人可藍以模特兒身分出道，曾出書分享自己從85公斤成功瘦身的經歷，近日上節目《新聞挖挖哇》再度分享細節。她透露，當時使用的是自創的「柳丁減肥法」，花費4年順利地瘦下35公斤，看似相當有效，卻也被醫師指出「容易復胖」。姊妹淘 ・ 1 天前
自律神經失調的真正原因！學會2技巧讓身心快速回穩
嚴格來說，自律神經失調並不是一種疾病，主要是因為神經系統裡的交感與副交感神經失衡，因而誘發身體出現各種不適，進而影響生活品質。臨床心理師李偉康指出，簡言之，身體的自律神經系統就像一座蹺蹺板，一旦其中一端的交感神經過於發達，另一端的副交感神經沒被活化，就會出現所謂的自律神經失調。 其實原因不難理解，李偉康解釋，當我們早上醒來開始活動或工作，就是交感神經活化的時間，讓身體處於戰鬥的狀態，準備把最大的能量，拿來應付白天的各種活動。這時，心跳和呼吸會變快、腸胃蠕動就會減慢、肌肉會比較緊繃，膀胱也會跟著收縮，為的就是讓身體處在一個活動的狀態下。 反之，當晚上休息時，就該換副交感神經上場，身體會進入一種休息放鬆的模式，讓腸胃開始消化蠕動、心跳呼吸變緩、肌肉和膀胱隨之放鬆。「問題是，現在的生活節奏與各種壓力，可能已經不分白天和黑夜，尤其是得加班、熬夜工作的人，或是因為科技發達，讓看不見的工作緊箍咒以及社群人際壓力，可能24小時都如影隨形的情況下，造成許多人連在晚上的休息時間，都處於高焦慮、高緊繃的交感神經亢奮狀態中，長期下來，自然就會出現各種不適。」李偉康解釋。 失調現象年輕化， 誘發多種病症許多有常春月刊 ・ 1 天前
32歲男天天「靠1物」充飢 血糖狂飆680！醫嘆：再晚恐中毒亡
一名32歲男性司機因三餐不定時，常喝珍珠奶茶這類含糖飲料充飢，且外食也高油、高鹽、高糖，致其空腹血糖竟高達680mg/dL（正常值上限99）、糖化血色素超過15（正常值上限5.6%），已達嚴重糖尿病！醫師呂昀珊表示，糖尿病嚴重恐致酮酸中毒、甚至死亡。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
8週逆齡2歲！最強抗老飲食曝光 還能抗發炎、穩定荷爾蒙
飲食可能改變基因老化速度！家醫科醫師鄧雯心表示，研究發現，只要執行8週的飲食生活方案，就可以讓生物年齡逆轉2歲。包括多吃深色菜葉、十字花科蔬菜，每週至少運動5天、每次30分鐘等，都能幫助身體抗發炎、變年輕。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「3超級食物」助消化、降發炎！營養師揭密：味噌滾5分鐘=好菌死光
發酵食物護腸道、抗發炎，但若烹調方式不當，好菌恐在高溫下全軍覆沒。營養師陳珮淳表示，泡菜、味噌、納豆都是常見發酵食物，不過市售泡菜多已加熱滅菌，好菌含量有限，而味噌中的乳酸菌在85°C以上幾乎無法存活，若經大火滾煮5分鐘，喝到的只是味噌風味鹽湯，建議起鍋前最後1分鐘再放味噌，有助於留住好菌。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
女星驚見甲狀腺結節！3營養素護甲狀腺 2飲食法助防癌
51歲台語歌手楊慧絜半年前做全身健康檢查時，赫然發現有3顆甲狀腺結節，讓她擔心影響嗓音。哪些飲食會影響甲狀腺功能？營養師黃淑惠提醒，甲狀腺亢進患者要控制碘的攝取，而維生素D、硒、鋅是保護甲狀腺的重要元健康2.0 ・ 3 小時前
奮力抗病魔／獨家！甲狀腺引發眼疾 高慧君動3次手術恐失明
高慧君2年多前因甲狀腺問題引發罕見的單眼斜視，手術後並未完全痊癒，眼睛只恢復8、9成，近日她連動3次手術，因為凸眼而做眼窩減壓手術，甚至全身麻醉、削骨，她也做好最壞的心理準備，如果無法修復，大不了回山上養雞種菜。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前