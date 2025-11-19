毒雞蛋流入新莊 陳世軒要求新北市府公布下游名單 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／新北報導

彰化文雅畜牧場遭驗出芬普尼殘留的毒雞蛋，其中約1萬顆流入新北、50籃確定送往新莊。民眾黨新北市議員陳世軒今（19）日嚴正要求新北市衛生局立即公布下游早餐店與販售據點完整名單，並啟動退換貨機制，強調「市民健康不能靠運氣」；他呼籲新北市府以最透明、最快速方式處理食安風險。

根據衛生局公布資訊，問題雞蛋分別販售給新莊區的六吉行（中港路615巷10號）及一名陳姓業者（新泰路289巷1號），2家業者再轉售到各式早餐店、雜糧行以及一般消費者。目前僅追回5400顆、仍有約4600顆流入市面，相關流向仍在追查中。

研究顯示，芬普尼（Fipronil）屬於潛在神經毒性物質，若民眾長期或大量暴露於芬普尼或其代謝物，可能產生甲狀腺功能異常、干擾神經傳導，引發頭暈、抽搐等神經症狀、影響肝臟代謝功能等健康風險。

對此，陳世軒向新北市衛生局提出3項要求：一、不能讓市民盲目猜測，應公布所有受影響的下游名單，包括早餐店與通路等，資訊透明才能安心；二、落實退換貨機制，保障消費者權益，既然已確認2家蛋行流出問題蛋，應立即提供退換貨服務，相關指引要讓店家與消費者清楚；三、全面稽查蛋品來源，補起制度漏洞，新北市府應針對新北所有蛋行與分裝通路強化查核。

「食安沒有灰色地帶，更不能事後補破網。」陳世軒強調，會督促新北市衛生局協助消費者與業者爭取退換貨權益，直到所有流向清楚、所有問題蛋下架為止。後續也要求市府建立雞蛋抽驗制度，防止不肖業者與漏網之魚。

陳世軒提醒，若民眾近期食用來源不明的蛋品、並出現疑似不適症狀，應立即就醫並由專業醫師評估與追蹤。

照片來源：翻攝自陳世軒臉書

