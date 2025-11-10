毒雞蛋流向9縣市！石崇良：問題場雞蛋不分批次「全面下架禁售」

彰化縣衛生局4日進行例行性抽查，於「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」檢出芬普尼，流向全台9縣市，昨日緊急下架回收。對此，衛福部長石崇良今日表示，市面上該農場生產雞蛋，已全面預防性下架，下午2點將召開記者會詳細說明。

彰化縣衛生局4日進行例行性抽查，於「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」檢出芬普尼，流向全台9縣市，昨日緊急下架回收。（示意圖／Pixabay）

衛福部長石崇良表示，此事件是在例行性檢查時發現，過去連續幾年都對市面上銷售蛋品做查驗，這次彰化縣檢驗出這批含有芬普尼問題雞蛋，農場裡的蛋已禁止上市，並要求食藥署針對市面上該農場生產的蛋、不論批次，預防性下架，並進行逐批查驗，詳細處理狀況，食藥署下午2點將召開記者會說明。

石崇良表示，食藥署負責後市場抽驗，芬普尼屬於環境用藥，不是用在飼養過程中加在飼料裡或添加農藥，主要應該是環境污染，而非飼養過程中添加物，至於除了全聯、楓康，是否有其他知名食品業者用到？他表示，此次受影響蛋為洗選蛋，上面批次都非常清楚，我們的做法就是逐批查驗農場其他批次，檢驗結果完成之前，都先預防性下架。另外，由於農場位於彰化縣，先由當地衛生局釐清責任歸屬，再依據食安法進行相關處分，最重罰則為6萬～2億元。

衛福部長石崇良。（圖／報系資料照）

