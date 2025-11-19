毒雞蛋流竄台中、新北！石崇良證實「全台擴大檢驗」：一顆都不准上市

彰化文雅畜牧場芬普尼雞蛋在新北市也現出蹤跡！該場毒雞蛋日前在中央下令禁售後，先是在外流4萬顆到台中，現在最新連新北市也查到1萬顆。衛生福利部（衛福部）部長石崇良強調，涉案的文雅畜牧場蛋品都是禁止移動，一顆都不准上市，已由彰化縣衛生局陸續通知流向下架，本周全台已擴大後市場蛋品稽查，如果又有檢出問題雞蛋，第一時間就會公布。

立法院社會福利及衛生環境委員會上午審查「家庭暴力防治法部分條文修正草案」，石崇良出席備詢，會前接受媒體聯訪，再被追問毒雞蛋流向。

石崇良說，文雅畜牧場有農業芬普尼殘留雞蛋流向的問題，之前提過，第一個要從彰化衛生局主動了解，通知可能流向的各縣市，縣市之間互相通報，由所在地衛生單位去稽查。目前彰化縣衛生局已陸續通知流向，再去下架，也會加強跟農政單位合作。

至於外界關注雞蛋擴大稽查。石崇良說，本周已擴大後市場的稽查 ，除了文雅畜牧場，如果又有新檢出的問題雞蛋，就會第一時間說明跟公布。他指出，今年例行性抽驗已查400多件，現在就是既定常規剩下的50多件稽查之外再擴大。

石崇良強調，目前文雅畜牧場的蛋品，全部都是禁止移動，不准上市，本來就不該在市面上出現，食藥署也已公布溯源編號「I47」的蛋品（代表來自文雅畜牧場），民眾通通不要吃。

