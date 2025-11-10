毒雞蛋流竄9縣市！全聯門市急下架 「蛋品管理3流程」曝光

生活中心／朱祖儀報導

毒雞蛋流入9縣市。（圖／翻攝畫面）

食藥署9日指出，彰化縣衛生局檢出市售農藥殘留「芬普尼代謝物」超標，15萬顆蛋品流向9縣市之全聯、楓康等販售通路商。全聯第一時間回應，已經依規定下架問題蛋品，今（10）日全聯再發出最新聲明，強調蛋品管理會經過3個流程，沒想到竟仍遇到問題商品。

15萬顆毒雞蛋流向9縣市

彰化縣衛生局於販售端抽驗雞蛋「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」，檢出農藥殘留芬普尼代謝物超標，經追查發現毒雞蛋來自同一畜牧場，總共有15萬顆以不同品牌流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市等9縣市之全聯、楓康等販售通路商。

廣告 廣告

對此，全聯9日晚間強調，收到通知後，全聯、大全聯即依規定下架相關批號商品；消費者憑原交易完整發票，至當時購物的分店，會全力協助辦理退貨。而門市則因假日接獲通知，內部正配合清查資料，並沒有「未積極通知消費者」的情形。

全聯已全面下架問題蛋品。（圖／翻攝畫面）

全聯曝光蛋品管理流程

全聯今日再度發表聲明解釋蛋品管理流程，首先會要求供應商於新品上架前須提供符合標準之檢驗報告作為進貨依據。此外，平日則依年度計畫針對不同品類及供應商商品辦理例行性檢驗；再者如遇到各地方政府機關至門市執行抽驗時，本公司亦同步進行平行送驗。

全聯表示，他們在此次事件於管理上已有多道程序把關，未料仍遇到問題商品，門市已依照規定在第一時間全數下架相關批號商品，並全力協助消費者辦理退貨。後續仍持續檢視流程與作業環節，確保消費者可以安心選購。

更多三立新聞網報導

1清潔神物恐溶出毒！醫曝驚人成分「超傷肝、腎」：致癌風險很高

痣長「6部位」要小心！專家示警：恐變皮膚癌 手掌、腳底都上榜

颱風假有望？鳳凰恐12日深夜「登陸這縣市」 降雨熱區曝光

刷牙也沒用！1細節曝「最近有口愛」 牙醫邪笑：瞄一眼就知道

