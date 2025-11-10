毒雞蛋流竄9縣市！全聯、大全聯、楓康超市配合下架 退貨辦法曝

食藥署昨（9）日晚間緊急發布新聞稿，指出市售雞蛋檢出農藥芬普尼殘留超標，高達15萬顆蛋流向9縣市，包含桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市的全聯、楓康等超市皆有販售。三家超市公告表示，已依規定下架相關批號商品，消費者憑原交易完整發票到原購物店就可辦理退貨。



全聯表示，全聯、大全聯依食藥署公告，即日起下架以下批號商品，並接受消費者退換貨或退現，只要攜帶原交易發票及商品至原購物分店就能辦理，相關產品批號為香草園洗選蛋（批號：1141125、1141202）、富翁洗選蛋（批號：1141121、1141128）、香草園洗選蛋（批號：1141125、1141202）、富翁洗選蛋（批號：1141121、1141128）、悠活鮮蛋（批號：1141111）、初卵頭窩白（批號：1141121）、四季巨蛋（批號：1141121）。

此外，楓康超市也同樣發出聲明公告，配合彰化衛生局通知，雞蛋供應商鮮健所屬I47045牧場檢驗出芬普尼超標，相關產品批號如下：

1.鮮健巨卵白殼蛋10入溯源碼：I47045-251103c

2.四日鮮蛋10入溯源碼：147045-251103c

3.裸賣鮮蛋溯源：14705-251022c、14705-251023c、14705-251027c、14705-251030c、14705-251103c

楓康超市表示，以上相關批號蛋品均已配合衛生局完成預防性下架，消費者如有購買到以上批號產品可憑發票或實物到原購買店，由各分店人員協助辦理退換貨事宜。



責任編輯／馮康蕙

