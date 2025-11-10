毒雞蛋流竄9縣市！芬普尼「環境污染」釀禍 石崇良：最重罰2億

記者蔣季容／台北報導

彰化縣某農場市售雞蛋檢出農藥殘留「芬普尼」超標，數量高達15萬顆，流向全台9縣市的全聯、楓康等販售通路商。衛福部長石崇良今（10）日表示，目前該農場所有批次雞蛋皆已預防性下架，彰化縣衛生局釐清責任歸屬後將開罰業者，可處6萬元至2億元；研判此次檢出是芬普尼環境污染所致，而非飼料殘留。

石崇良今日在媒體聯訪時表示，食藥署連續3年針對市售蛋品做查驗，11月4日在例行檢查時發現問題蛋，至於詳細檢查過程，食藥署將於下午召開記者會對外說明，目前已要求食藥署針對該農場雞蛋所有批次預防性下架，再去逐批化驗。

石崇良強調，該農場蛋品批次全面預防性下架。（圖／記者蔣季容攝影）

石崇良強調，問題蛋品屬於洗選蛋，上面的批次都會非常清楚，除了這一批驗到的之外，其他批次也都會全面的逐批查驗，且在還沒有檢驗結果之前，先全面性的預防性下架。

石崇良提到，食藥署是針對後市場抽驗，而此次驗到的芬普尼，研判並非飼料殘留，而是環境污染。目前彰化縣衛生局正在釐清責任歸屬，後續將依《食安法》處分，最重可開罰業者6萬到2億元。

食藥署9日指出，有關彰化縣衛生局於販售端抽驗雞蛋「鮮健蛋品洗選蛋(白殼雞蛋)」（噴印溯碼編號:I47045-251023C）檢出農藥殘留「芬普尼代謝物(Fipronil-sulfone)」含量0.03 ppm不符合「動物產品中農藥殘留容許量標準」規定（殘留容許量標準：0.01 ppm），已即時由彰化縣衞生局命業者立即將該蛋品下架回收、停止販售，另亦同步將該蛋品來源畜牧場資訊供地方農政機關源頭管理及進行移動管制。

食藥署說明，另經彰化縣衛生局清查，案內蛋行洗選販售之蛋品來自單一畜牧場，經再抽驗其他批號且於8日檢出芬普尼代謝物含量不符合規定，該等蛋品約15萬顆並流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市等9縣市之全聯、楓康等販售通路商，刻正由衛生局下架回收停售該畜牧場來源之蛋品。

