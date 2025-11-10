「毒雞蛋」竄市！「芬普尼」目的驅蟲 吃過量恐傷肝、腎
衛福部食藥署昨（9）日指出，彰化縣衛生局抽驗雞蛋，檢出市售雞蛋農藥殘留「芬普尼代謝物」超標，已即時下架回收、停止販售。對此，環境部化學物質管理署表示，吃下過量芬普尼恐對肝、腎等造成危害。
衛福部食藥署聯合地方政府衛生局執行「114年度禽畜水產品藥物殘留監測計畫」，彰化縣衛生局抽驗「鮮健蛋品洗選蛋(白殼雞蛋)」（噴印溯碼編號:I47045-251023C）檢出農藥殘留「芬普尼代謝物(Fipronil-sulfone)」含量0.03ppm，超過殘留容許量標準0.01ppm，已即時由彰化縣衛生局命業者立即將該蛋品下架回收、停止販售，另亦同步將該蛋品來源畜牧場資訊供地方農政機關源頭管理及進行移動管制。
對此，根據環境部化學物質管理署資料指出，芬普尼是一種化學物質，可作為農藥及環境用藥。不同用途時，管理方式及殘留標準的規定也不同。而芬普尼對昆蟲具毒性，我國目前核准用於動物用藥（可用來驅除犬貓跳蚤、壁蝨等）、農藥（用於防治農作物害蟲）及環境用藥（用在居家環境或公共場所，防治蚊子、蟑螂等環境衛生有害生物的殺蟲劑）。不過芬普尼同時對哺乳動物也具神經干擾作用，不可以使用於食用的飼養禽畜。
其實我們身邊就有合法的芬普尼藥劑，如果家中有養貓狗的人，曾經使用過除寵物寄生蟲的藥，或連鎖殺蟑藥，這些可能都含有芬普尼。該資料表示，芬普尼會進入雞蛋的可能原因有兩種，第一種可能是作為環境用藥，卻被不當被使用在雞舍除蟲、確保環境衛生，被雞隻攝入，第二種可能是作為農藥使用在稻米等經濟作物的除蟲害，這些作物可能被製成飼料，而進入動物體內，再被人類食用。
在動物實驗中發現，芬普尼會增加甲狀腺癌風險，也可能對肝、腎等造成危害。所以國際上對於動物源產品（蛋、奶、肉類及其製品），有明確訂定芬普尼的殘留標準。該資料指出，根據國際食品法典委員會，芬普尼在雞蛋容許殘留量訂為20ppb（ppb為十億分之一），日本及澳洲訂為20ppb，美國則訂為30ppb。
台灣規定芬普尼不能用於食用動物，因此對於芬普尼殘留檢驗以10 ppb作為標準。如果以每人每日芬普尼容許攝取量0.0002 mg/kg來計算，這次的事件芬普尼殘留超標的檢出數據，為0.06 ppm（ppm為百萬分之一）。以60公斤成人為例，可能吃4顆普通大小的雞蛋（50公克的雞蛋）就會超過標準。不過，該資料也強調，每日容許攝取量的制訂，是根據動物實驗，計算「即使每天攝取，也不會對健康造成影響」的量，因此不表示吃到這個量就會一定會中毒。
若真的不慎吃下肚怎麼辦？該資料表示，因為芬普尼屬於脂溶性的物質，在人體內主要由腸胃道排出，少部分會透過尿液排出，因此多喝水、多吃高纖蔬果，就可以加速將芬普尼代謝排除了。
