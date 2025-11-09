毒雞蛋「9品項曝光」！15萬顆流入9縣市 全聯：全力協助退貨

記者蔣季容／台北報導

毒雞蛋流入9縣市。（圖／翻攝畫面）

毒雞蛋流入9縣市！食藥署今（9）日表示，彰化縣衛生局於販售端抽驗雞蛋「鮮健蛋品洗選蛋(白殼雞蛋)」，檢出農藥殘留「芬普尼代謝物」超標，該等蛋品約15萬顆並流向9縣市之全聯、楓康等販售通路商，已由衛生局下架回收停售該畜牧場來源之蛋品。其中高雄市衛生局稱，鳳山大全聯未依指示主動積極通知消費者，將開罰6萬以上2億元以下罰鍰，對此全聯晚間回應，門市因假日接獲通知，內部正配合清查資料，並沒有「未積極通知消費者」的情形。

廣告 廣告

高雄衛生局指出，7日接獲彰化縣衛生局通知，該縣有3品項蛋品含有不得檢出動物用藥成份「芬普尼」超標流向高雄，當天隨即派員至進貨商全聯實業股份有限公司所屬鳳山分公司稽查。經查業者於10月24日分別購入含不得檢出動物用藥成分的四季巨蛋（白殼）14盒(效期114/11/21)、初卵頭窩蛋（白殼）28盒(效期114/11/21)、悠活鮮蛋（白殼）200盒(效期114/11/11)。稽查當天現場僅剩餘四季巨蛋7盒、初卵頭窩蛋21盒及悠活鮮蛋3盒，當場即要求業者下架，並主動通知購入該批產品消費者。

但衛生局於昨（8）日接獲確認殘留超標後再次稽查，發現鳳山大全聯並未依指示主動積極通知消費者，將依違反《食品安全衛生管理法》 第52條第2項暨同法第44條第1項第3款規定，針對全聯實業股份有限公司裁罰新台幣6萬以上2億元以下罰鍰。

全聯回應

對此，全聯晚間回應，收到通知後，全聯、大全聯即依規定下架相關批號商品；消費者憑原交易完整發票，至當時購物的分店，會全力協助辦理退貨。而門市則因假日接獲通知，內部正配合清查資料，並沒有「未積極通知消費者」的情形。

廣告 廣告

9款毒雞蛋品項

此外，食藥署也說，另經彰化縣衛生局清查，案內蛋行洗選販售之蛋品來自單一畜牧場，經再抽驗其他批號且於昨日檢出芬普尼代謝物含量不符合規定，該等蛋品約15萬顆並流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市等9縣市之全聯、楓康等販售通路商，刻正由衛生局下架回收停售該畜牧場來源之蛋品，應下架回收之市售包裝蛋品共9項如下：

1. 四日鮮蛋/10粒裝(溯源碼I47045-251103C)

2. 巨的卵(白殼雞蛋)/10粒裝(I47045-251103C)。

3. 大巨蛋(白殼雞蛋)/10粒裝(溯源碼I47045-251023C、I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C)

4. 悠活鮮蛋(白殼雞蛋)/10粒裝(溯源碼I47045-251023C)

5. 富翁洗選蛋(白殼雞蛋)/10粒裝(溯源碼I47045-251023C、I47045-251030C)

6. 初卵頭窩蛋(白殼雞蛋)/10粒裝(溯源碼I47045-251023C)

7. 四季巨蛋(白殼)/10粒裝(溯源碼I47045-251023C)

8. 香草園洗選蛋/10顆(溯源碼I47045-251027C、I47045-251103C)

9. 鮮健蛋品洗選蛋(白殼雞蛋)/10粒裝(溯源碼I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C)

食藥署提醒，請消費者停止使用上述雞蛋，請通路商全面提供退貨回收服務，並將持續與地方政府衛生局執行市售雞蛋農藥殘留之抽驗，確保食品安全，讓消費者可以安心選購。

更多三立新聞網報導

全聯、楓康有賣！15萬顆毒雞蛋「流入9縣市」 芬普尼超標

週一颱風假？12縣市「暴風圈侵襲率」飆破70％

鳳凰「輕颱之姿」貫穿台灣！登陸地點曝光 全台豪雨3地首當其衝

比綠茶更能瘦！「1飲料」喝完能量消耗飆10％ 還能抗發炎

