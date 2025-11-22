毒駕上路栽了！竹市男遇臨檢唾篩呈卡西酮類陽性 罰款吊扣駕照
〔記者洪美秀／新竹報導〕毒駕上路栽了！新竹市1名蔡姓男子20日晚間吸毒開車上路後遇警方臨檢，因身上散發濃濃的毒品味道，經警方使用毒品唾液快篩檢測，結果男子毒品唾液快篩呈卡西酮類陽性，除被警方當場禁止駕駛，移置保管車輛更罰3萬元到12萬元及吊扣駕照。
新竹市警察局表示，近來新興毒品「喪屍菸彈」流竄市面，造成毒駕風險升高，且引起嚴重交通事故。竹市警方20日起，導入「毒品唾液快篩檢測」新制，執法取締毒駕行為。未來駕駛人若經唾液快篩呈陽性反應，將重罰3萬元至12萬元，並吊扣駕照1至2年；若拒絕檢測，罰鍰高達18萬元，並吊銷駕照，且仍會追究公共危險罪與毒品等刑責。
警方指出，過去判定駕駛人有無施用毒品後駕車，須以尿液或血液採驗，未能如酒測器即時檢測，即早發現毒駕情事。台灣政府為防制毒駕事件，推動「唾液毒品快篩試劑」投入執法。該試劑具有即時、高效與準確等特點，讓警察執行路檢盤查取締毒駕事件時，能迅速得知檢測結果，如呈陽性時可依違反道路交通管理處罰條例毒駕製單舉發並移置保管車輛，即時採取「人車分離」，避免駕駛持續危害用路人安全。
竹市警方20日晚間22時許，執行路檢盤查勤務時，就在經國路1段攔檢蔡姓駕駛，發現其全身散發毒品氣味，當場實施檢測呈三級毒品卡西酮類陽性，當場禁止其駕駛，移置保管車輛並舉發製單。未來唾液毒品快篩試劑將與酒測全面投入執法，籲駕駛人安全駕駛，以維道路公共安全。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
更多自由時報報導
婦人遭毒駕輾斃 彰化警啟用毒品唾液快篩全面取締
台南後壁烏樹林廢棄物場大火！火光衝天畫面曝
南警唾液毒品快篩抓到2毒駕 辦教育訓練熟悉快篩技巧
扯！男開車路口沉睡礙交通 警叫醒赫見手握毒品疑毒駕
其他人也在看
嘉義首例毒品唾液快篩陽性！他忘打方向燈、眼神渙散遭攔
毒品唾液快篩20日全面上路，嘉義市警方當晚即查獲首起快篩陽性毒駕案件。一名未打方向燈的機車騎士劉姓男子眼神渙散、應答遲鈍，疑似吸食毒品，經現場快篩後呈現二級毒品陽性反應，警方隨即依法將其帶回派出所偵辦。中天新聞網 ・ 6 小時前
影/中和女騎士蛇行遭攔查辯：哪有 警一查不只毒駕還是通緝犯
毒駕氾濫，不只汽車連騎士也毒駕！日前新北市中和警分局交通分隊分隊長黃湘凌與警員劉立中兩人，在中和區成功路執行交通稽查勤務時，發現一名35歲吳姓女子騎乘機車時左搖右晃、行車明顯不穩，因此上前攔查，經過唾液快篩檢測，吳女毒品反應呈陽性，而且還是新北地院發布的毒品通緝犯。中天新聞網 ・ 2 小時前
中和警攔查毒駕女通緝犯 唾液快篩陽性當場逮捕
發現一名普重機騎士行車明顯不穩，且神情恍惚、語無倫次，疑似有吸食毒品情形。員警察覺異狀，依法示意其停車受檢警政時報 ・ 5 小時前
毒品唾篩執法首日 全國查獲毒駕雙北最多
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導 警政署全面推動「毒品唾液快篩」取締毒駕，於11月20日正式上路，執法首日24小時內，全國警方共取締18件毒駕，開出罰單金額總計110萬元，且車輛均當場遭移置保管並吊扣駕照，後續還將依法採集尿液送驗，深入追查是否涉及公共危險罪犯行。 警政署指出，全國警方執法首日共查緝18件毒駕案，除了六都各有查獲外，包括新竹市、雲林縣...匯流新聞網 ・ 6 小時前
大場面！霹靂小組荷槍實彈包圍旅館 三重毒蟲退房瞬間遭活逮
新北市三重區19日上演大場面！有毒品前科的鄭姓男子因疑藏有大量毒品，遭新北市刑警大隊鎖定多日。鄭男近日不返住處，改連續入住三重大樓區一間旅館，行跡可疑，引發警方懷疑。專案小組19日下午會同霹靂小組，荷槍實彈在旅館外埋伏，一見鄭男退房駕車欲離開，立刻上前大喝「趴下！」將他從車上強勢拖下逮捕，場面引來民眾圍觀拍攝，有網友直呼「超大陣仗」。鏡報 ・ 1 天前
毒品唾篩執法上路 吸毒駕車無所遁形 全國總動員查緝 24小時查18案 罰百萬
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】警政署全面推動「毒品唾液快篩」取締毒駕，於114年11月20日正式上路，執法首日2 […]民眾日報 ・ 4 小時前
首日就抓到！毒駕男違規遭攔 唾液快篩雙陽當場露餡警扣車送辦
警方迅速依程序展開調查，並對李男進行唾液與尿液雙採檢。結果出爐後毫無懸念2項檢測皆呈現第1、2級毒品陽性反應，完全坐實李男「吸完就開」的毒駕行為。警方指出，李男在施用毒品後仍駕駛汽車上路，已構成公共危險罪，當場將他上銬帶回，並依《毒品危害防制條例》及《刑法》...CTWANT ・ 1 天前
吸完毒上班！通緝犯赴榮總裝修 騎車不穩遭警尾隨逮獲
台北市1名34歲林姓工人，21日騎車前往榮民總醫院上工，卻因行車極為不穩，引起警員注意並尾隨在後，直到他停車時才上前盤查，警員見林男眼神空洞，遂要求他接受毒品唾液快篩，結果呈現安非他命陽性反應，警方依法開立罰單，並移置保管車輛及吊扣駕照；警方清查後發現，林男還是個通緝犯，遂將他解送地檢署歸案。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
三重驚傳隨機攻擊！毒蟲男突情緒失控暴走 當街揮舞鐵棍打傷夫妻
22日上午9時許，新北市三重區三和路四段382巷口，一名45歲的顏姓男子，疑似因吸食毒品、情緒不穩定，先是揮拳攻擊一名77歲的老婦，之後持鐵棍於路上隨機攻擊，一對夫妻遭顏男揮打受傷，警方獲報後趕抵，隨即將2人送往新光醫院，所幸無生命危險，而顏男身上被搜出毒品安非他命，被警方依現行犯逮捕，訊後將依傷害罪、及毒品危害防治條例，移送新北地檢署偵辦，並依法聲請羈押。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
9種髒蔬菜農藥殘留多！小蘇打＋鹽洗也沒用 專家推2種菜農藥最少
想要多吃青菜，又怕有農藥殘留？營養師李婉萍表示，9種常見蔬菜容易有農藥殘留，若未妥善清洗，長期食用可能危害健康，推薦5招清洗蔬菜，也可以多吃2種農藥殘留風險最低的蔬菜。 農藥沒洗乾淨，吃下去會怎健康2.0 ・ 1 天前
三重驚傳隨機攻擊！毒蟲持鐵棍攻擊路人 無辜六旬夫妻挨打送醫
新北市三重發生隨機攻擊事件，今上午9時許，45歲顏姓男子在三重區三和路手持鐵棍，隨機攻擊一對年過60歲的老夫妻，2人頭部分別有擦挫傷，所幸未傷及要害，送醫包紮後無礙。警方獲報趕抵，即刻將顏男制伏，並在他身上搜出安非他命，顏男目前正偵詢中。據悉，顏男有多起毒品前科，今上午疑似又吸食安毒導致頭腦不清楚，自由時報 ・ 4 小時前
三重男隨機攻擊路人！見警心虛準備騎車落跑 當場被壓制逮捕畫面曝
今（22日）上午，新北三重45歲的顏姓男子，疑因吸食毒品、情緒失控，竟持鐵棍於路上隨機攻擊，毆傷62歲的許姓男子、60歲江姓妻子，而顏男犯案後，本來要騎乘機車落跑，卻被及時趕到的警員壓制逮捕，從曝光的監視器可以看到，當時身穿黃色外套的顏男，見到警員就心虛想跑，卻被警員當場壓制。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
臺北醫院陪伴復健重生 李先生車禍後勇敢找回工作與生活
（記者陳志仁／新北報導）46歲的李先生重新站上食品加工廠工作崗位，熟練操作冷凍肉攪拌設備，沒有人看得出來，數月 […]引新聞 ・ 10 小時前
慈濟基金會主辦 高雄杉林大愛園區長者健走
慈濟基金會主辦高雄市杉林大愛園區長者健走活動，不僅貼心安排三種不同的健走路線，還有志工陪同一起走，銀髮長輩大展身手，就連高齡90多歲也要走，另外長照據點長輩也上台表演才藝，人人活力十足。「點燃火把...大愛電視 ・ 10 小時前
中壢警方執行「雷霆除暴」 本週逮78人送辦
桃園市中壢警分局昨天（21日）晚間執行「雷霆除暴」擴大臨檢勤務，結合市警局刑事、保安、交通警察大隊等，動員99名警力，臨檢KTV、酒店、撞球場、旅館等特種營業場所，於中壢區中山路等路段部署多處臨檢點，警方表示，本週共計查獲涉嫌各類刑案78人，包括毒品案件12人、通緝犯19人等。自由時報 ・ 7 小時前
讓世界看見台灣！范雲、沈伯洋受邀出席國際自由聯盟 演說主題曝
即時中心／高睿鴻報導讓世界看見台灣！民進黨立委范雲、沈伯洋等人，近日受邀出席國際自由聯盟（Liberal International，LI），代表綠營參與第209屆執行委員會；同時，亦參與亞洲自由聯盟（CALD）與歐洲自由民主聯盟（ALDE）論壇。綠營國際部說明，「國際自由聯盟」為全球支持自由主義的政黨結合之國際政治組織，民進黨為重要參與政黨之一、並會固定每年派員參與盛事；今年則是由范雲、沈伯洋代表出席。民視 ・ 5 小時前
台菲「用愛彌補」醫療合作 逾60名顱顏患者受惠
（中央社記者林行健馬尼拉22日專電）羅慧夫顱顏基金會與長庚醫院顱顏中心組成的義診團，16日至21日在菲律賓南部大城納卯市（Davao City）完成了為期6天的跨國醫療服務，讓當地許多弱勢孩童重新展現笑容。中央社 ・ 6 小時前
藍白聯手通過「李四川條款」 蘇巧慧這樣看
[NOWnews今日新聞]立法院會昨通過《地方制度法》第55條修法，刪除直轄市得設第3名副市長的250萬人口門檻，明定直轄縣市首長皆設3位副市長，被視為「李四川條款」。對此，民進黨立委蘇巧慧今（22）...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
冒充親友潛入各醫院病房區行竊 僅北市9月至今犯案11件
52歲傅姓竊盜通緝犯，涉嫌專門鎖定大台北地區各醫療院所，利用大白天冒充親友潛入病房區，利用病房內病患正巧外出檢查或者開刀的機會，偷走病房內病患錢包、手機、平板等等財物，作為平時賭博、生活開銷，初步清查僅北市9月至本月就犯下達11起竊案，盜得逾20萬元；案經台北市警中山分局中二派出所與北市刑事警察大隊自由時報 ・ 6 小時前
台南烏樹林園區堆置風災廢棄物 昨晚起火延燒至今晨
台南後壁烏樹林園區，堆置今年（2025）7月風災後產生的大量廢棄物，市府本要在明年（2026）5月前清空，沒想到昨晚起火燃燒，火勢猛烈到今（22）日凌晨還在延燒，同時也造成空污。市府昨晚宣布，有14區須留意，今日上午則降低約為後壁等6區受影響。公視新聞網 ・ 4 小時前