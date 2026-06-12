毒駕事故頻傳 王世堅：判死刑剛好而已

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王世堅表示，對於毒駕造成重大傷害，說實在話，判死刑剛好而已。（圖／周志龍攝）

桃園市11日晚間發生重大車禍意外，30歲毒蟲張紘愷吸食安非他命後駕車上路，因行駛明顯不穩遭警方盯上，但他直接加速逃逸、沿途闖紅燈，最終衝撞2名停等號誌的行人釀2死，後續他也因傷重不治身亡。行政院長卓榮泰今（12）日表示，毒駕因而致死、致傷或是連續再犯，應該要從重量刑，不以毒品的級次來做分別。民進黨立委王世堅也表示，希望行政院趕快把握這次民氣可用的機會，該修法就修法。「對於毒駕造成重大傷害，說實在話，判死刑剛好而已」。

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對於毒駕，王世堅表示，毒駕應該死刑，自己相信現在如果做民調，有95%民眾會同意且支持毒駕死刑，這已經到荒唐地步，毒駕造成嚴重傷害都已經超過百件了，行政院跟法務部要積極處理去修法，這是非常正確，符合全體民眾共同的支持。

王世堅指出，所以要修法應該不會有問題，社會全部能接受，希望行政院趕快把握這次民氣可用的機會，該修法就修法。對於毒駕造成重大傷害，說實在話，判死刑剛好而已。

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