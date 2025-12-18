毒駕兄弟紅燈右轉遭攔！ 偽造車牌還隨身攜帶武士刀

許姓胞兄被帶回偵訊。（圖／翻攝畫面）





新北市淡水警方日前巡邏發現有轎車紅燈右轉，透過AI 巡防系統追查，掌握該部車懸掛偽造車牌，動員線上警力攔下車輛後，當場逮捕一對許姓兄弟倆，不僅在車上搜出K他命毒品外，更查獲一把開封的武士刀，兄弟倆宣稱，因車輛超速被扣牌，才會上網買假車牌，武士刀則是買來收藏用，全案詢後被依毒品、公共危險、偽造文書等罪嫌偵辦外，許姓胞兄更被警方開罰5張罰單，處罰鍰合計新台幣22萬餘元。



據了解，22歲許姓男子與18歲胞弟住在淡水地區，平時在市場賣豬肉，上週五（12日）晚間8時許，駕車返家途中，行經淡金路五段與石頭厝路口時，違規紅燈右轉，被巡邏經過的淡水警方發現，透過AI巡防系統追查，更發現許男駕駛的車輛懸掛假車牌，隨即通報線上警力攔截圍捕，在一處巷弄內前後包夾將車輛攔下，警方持槍喝令「下車！」將兄弟倆壓制在地。

警方前後包抄壓制兄弟倆。（圖／翻攝畫面）

警方將許姓兄弟倆拉下車後，在車內聞到濃重K菸味，經搜索後查獲1包K他命與1跟K菸，更令人心驚的是，在後座發現了一把已開封的武士刀，當場將兄弟倆逮捕，

許姓胞兄宣稱，由於車輛超速遭吊扣牌照，為了方便上路，才會上網購買假車牌懸掛，至於武士刀部分，則只是收藏用，但忘記在哪裡購買，後續警方對許姓胞兄施以毒品唾液快篩，發現呈K他命陽性反應，詢後依公共危險罪（毒駕）、偽造特種文書罪（偽造車牌）及違反槍砲彈藥刀械管制條例（持有武士刀）等罪嫌，隨案移送士林地檢署偵辦。

同時對許姓男子毒駕、吊扣期間行駛、使用偽照車牌、紅燈右轉共開罰5張罰單，處罰鍰合計新台幣22萬餘元；許姓胞弟也將採尿送驗，待程序完成後函送偵辦。

淡水警方指出，毒駕形同不定時炸彈，嚴重危害自身與用路人的生命安全，警方將持續運用AI科技與巡邏勤務相結合，以高強度、高效率的方式打擊不法，呼籲民眾切勿以身試法，共同維護社會治安。

警方查扣假車牌、毒品以及武士刀。（圖／翻攝畫面）

