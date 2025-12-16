毒駕再奪一命 警建請檢聲押

市警局規劃夜間擴大臨檢防毒駕。（記者張上耕翻攝）

記者張上耕、吳翊慈∕基隆報導

楊姓男子十五日上午疑吸毒後開車，經仁一路連撞汽機車造成一死二傷。市警局長林信雄十六日表示，楊男今年第五次被警方在車內查獲毒品、第三次毒駕，將建請檢察官預防性聲押。

基隆連續發生毒駕傷亡案件。三十二歲陳姓男子九日疑吸毒後開車，行經南榮路高速衝撞多輛汽機車，導致七十三歲陳姓男子傷重不治；相隔六天後又發生五十五歲楊男疑毒駕，造成五十五歲林姓女子死亡。

林信雄表示，楊男之前已被警方四度在車內發現持有毒品移送法辦，其中兩件涉及毒駕；市警局將研議毒駕累犯、尤其涉及肇事，建請地檢署予以預防性聲押。毒駕行為符合刑法「原因自由行為」未必故意概念，希望司法界、學界、實務界針對明知施用毒品後會產生精神障礙，卻仍開車發生車禍造成重大傷亡，以不確定的犯罪故意，依殺人罪科以刑責。並於下午召開的檢警聯繫會議提案，讓毒駕者受到更嚴格的刑法懲罰。

市警局十五日晚間同步規劃擴大臨檢勤務，針對轄內重要路口及重點處所主動實施臨檢攔查。未來將持續針對各重要路口不分日夜加強毒駕攔查，透過主動查緝作為，發掘潛在且不易察覺之毒駕案件，全面提升交通與治安安全。

為確保警察同仁執勤安全，市警局規劃採購Ｌ型車輛攔阻系統及反恐級雞爪丁等相關防護裝備，期有效避免車輛規避檢查蓄意衝撞意外發生，確保執勤員警生命安全。

市議員鄭文婷認為，從毒駕橫行到槍擊棄屍，顯示基隆治安出現漏洞。市府副發言人鍾明表示，市長謝國樑對此高度重視，已責成衛生局、消防局及市警局等相關單位啟動跨局處全面研商，強化防治作為。

民眾黨中山區議員參選人、立委黃珊珊基隆服務處主任呂承祐與服務處執行長李嘉濠也表示，毒駕已非單純交通違規，而是攸關治安與公共安全的重大社會問題；民意代表不能僅於事後表態，必須在制度面提出具體作為。市府應跨局處全面啟動源頭治理，從毒品防制、戒治到駕駛安全進行系統性整合。

呂承祐提出四大方向，包括要求市警局加強向上溯源，結合情資與數據，斬斷毒品供應鏈；督促衛生局與社會處建立高風險毒品人口列管及戒治機制，並檢討其持有駕照適切性；請教育處強化校園反毒教育，防堵毒品年輕化；推動民政處建立社區聯防與通報機制，讓社區成為反毒第一線。

民眾黨市黨部主委楊恕人亦呼籲，毒駕問題反映長期累積的結構性風險，議會應成為推動跨局處整合與政策修正的重要平台。