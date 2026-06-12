毒駕再釀死 卓榮泰痛心：致死傷、連續再犯應從重量刑

行政院長卓榮泰對毒駕致死表示痛心。(記者楊金城攝)

〔記者楊金城／台南報導〕桃園再發生毒駕撞死無辜路人的事件，行政院院長卓榮泰今天(12日)在台南巡視重大建設，對於再度發生毒駕致死事件，表示非常痛心跟不捨；認為未來法院對毒駕因而致死、致傷，或者是連續再犯，應該要從重量刑，不以毒品的級次來做分別。

卓榮泰說，毒品雖然有分級，在整個加重處罰的過程當中，對越高級次的毒品，將來在法院量刑上，縱有輕重的不同，但是對於毒駕因而致死、致傷，或者是連續再犯，我們都認為應該要從重量刑，不以毒品的級次來做分別，這樣才能有效遏止這種不法的行為繼續擴張、蔓延下去，也才能夠有效遏止這些不法的毒犯，對他進行最強烈的打擊。

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行政院長卓榮泰對毒駕致死表示痛心。(記者楊金城攝)

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