毒駕刑罰低 警促以殺人罪論處

警方大張旗鼓取締毒駕，但犯嫌若沒有造成死傷，法院往往輕判或是可易科罰金，令官警直言刑罰太低根本達不到嚇阻效果。基隆楊姓男子去年12月吸食喪屍煙彈，開車衝撞造成1死2傷，竟是他第3度被查獲毒駕。基隆市警察局長林信雄沉痛表示，希望司法界、學界、實務界能針對明知施用毒品後會產生精神障礙，卻仍開車發生車禍造成重大傷亡，以不確定犯罪故意，依殺人罪科以刑責，產生威嚇效果。

55歲楊姓男子去年12月15日吸毒後開車，在基隆市連撞路人及汽機車造成1死2傷，在此之前，楊男已多次被警方在車內發現持有毒品而被移送法辦，其中2件毒駕案尚未判刑，他吸毒就開車趴趴走，猶如街頭不定時炸彈。

林信雄表示，基隆市警局研議，毒駕累犯尤其涉及肇事，建請地檢署予以預防性聲押，希望透過法院裁定收押，讓犯嫌暫時隔離社會，不對社會造成危害。此外，毒駕行為符合《刑法》第19條「原因自由行為」未必故意概念，應以不確定故意殺人論處。

不過，就跟酒駕撞死人一樣，司法實務上，就算檢察官依殺人罪起訴毒駕致死案件，但法院通常不會埋單，而酒駕、毒駕撞死人，在一審國民法官參與審判，已有多起案例，儘管國民法官重判，但結果可能會翻盤。

新北市警員黃瑋震民國113年巡邏遭黃國維毒駕撞死，一審新北地院由國民法官參與審判後，依「無駕駛執照駕車以他法致生往來危險因而致人於死罪」重判18年6月，但二審台灣高等法院去年底認定，一審法律解釋錯誤、也沒有保障被告防禦權，撤銷發回一審，成為二審發回讓國民法官重新審理的全國首例。本案未來刑度如何，各界關注。