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即時中心／温芸萱報導

近期接連發生重大毒駕事故，造成無辜民眾死傷，引發社會高度關注。為展現政府打擊毒駕決心，行政院今（11）日院會通過《刑法》第185條之3修正草案，全面提高毒駕刑責，並新增沒收肇事車輛規定，未來毒駕累犯致人死亡者，最重可處無期徒刑。草案後續將函請司法院會銜送立法院審議，盼透過更嚴格的法律規範，有效遏止毒駕悲劇一再發生。

毒駕刑責全面加重 致死最重可判無期徒刑

法務部表示，毒駕與酒駕雖同屬危害公共安全行為，但毒品對駕駛人意識與判斷能力的影響更具不可預測性，因此有必要提高處罰強度。此次修法針對不同毒駕態樣全面加重刑責，未來單純毒駕可處5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。

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若毒駕導致他人重傷，將處3年以上、10年以下有期徒刑，併科最高200萬元罰金；致人死亡者，則處5年以上、12年以下有期徒刑，併科最高300萬元罰金。針對累犯部分，10年內再犯毒駕致重傷者，刑責提高至5年以上、12年以下有期徒刑；若再犯致人死亡，則可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，並得併科400萬元以下罰金，展現嚴懲重罰立場。

快新聞／毒駕刑責大升級！政院祭重典 累犯致死最高無期徒刑

法務部長鄭銘謙。（圖／行政院提供）

酒駕、毒駕肇事都沒收車輛 從源頭杜絕再犯

除提高刑責外，修正草案也新增沒收規定。未來無論酒駕或毒駕肇事造成他人死亡或重傷，涉案車輛原則上都將依法沒收；若車輛已無法沒收，則追徵相當價額。法務部指出，此舉除具有懲罰效果外，也希望從犯罪工具管理著手，降低再犯風險。

此外，修法也納入《陸海空軍刑法》相關規範，加重軍職人員毒駕處罰。未來軍人毒駕可處5年以下有期徒刑，得併科60萬元以下罰金；若致人重傷，可處3年以上10年以下有期徒刑，併科220萬元以下罰金；致人死亡者，則處5年以上12年以下有期徒刑，併科320萬元以下罰金。

行政院表示，毒駕行為不僅危害道路安全，更可能摧毀無數家庭幸福。此次修法透過提高刑度與擴大沒收制度雙管齊下，希望從法律層面強化嚇阻效果，全面防堵毒駕惡行，守護民眾生命財產安全，打造更安心的用路環境。

原文出處：快新聞／毒駕刑責大升級！政院祭重典 累犯致死最高無期徒刑

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