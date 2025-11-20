毒駕別想跑！毒品唾液快篩今上路 拒測重罰18萬「駕照直接掰」

「毒品唾液快篩」今天正式上路。資料照

警政署為強力打擊毒駕，自今（20）日起全面啟動「毒品唾液快篩」執法，相關法規昨日正式公告，未來只要被警方攔查、快篩呈陽性，除了最高12萬元罰鍰，車輛還會當場被拖走、駕照吊扣最長2年；若心存僥倖拒測，重罰一口氣拉到18萬元，駕照更直接吊銷。

警政署指出，新制是配合交通部修訂「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第19條之4，正式授權警方施行毒品唾液快篩。為讓第一線執法順暢，警政署也同步發布「毒品唾液快篩執法」作業程序，通令全國警察機關從今日起全面執行。

廣告 廣告

依規定，若駕駛人唾液快篩呈陽性，將依《道路交通管理處罰條例》第35條開罰3萬至12萬元；警方會當場移置保管車輛、並吊扣駕照1至2年，同時依刑事程序採集尿液送驗，持續追查是否涉及公共危險罪。

至於拒絕檢測者，後果更加嚴厲：拒測罰金直接重罰18萬元，車輛同樣當場拖走，駕照也會被吊銷。

警政署呼籲，施用毒品本身就嚴重危害身心，毒駕更是「全民公敵」。毒品唾液快篩全面上路後，警方將持續強力執法，請駕駛人務必配合，切勿心存僥倖，以免害己也害人。



回到原文

更多鏡報報導

22歲富家女淪藥頭起底 捲信義豪宅雙屍案！留學歸國替9億創投富少調毒

停職1年暴瘦20公斤…士林2警未開單被控圖利 高院二度判無罪

錄音檔曝光！前名模涉侵占公益款「300萬交保」遭卡 書記官：檢察官有裁量