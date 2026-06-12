毒駕加速撞死2路人！他前科超多黑歷史全曝 家屬盼：別讓90歲阿公知道

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社會中心／綜合報導

昨（11日）晚間，毒品列管人口30歲男子張紘愷，遇到警方攔查時，加速逃逸、失控撞死2名路人，最終自己也傷重身亡。毒駕頻發引起民眾討論，張男的一堆前科也被翻出，最近於今年2月間，他才因在住家吸食安非他命被逮，另外還有販毒及詐欺等前科。張男身亡後，其新北鶯歌區的住處，門口還停放著一台白色保時捷，家人低調不願受訪，僅表示，目前不希望讓高齡90歲的阿公知曉。

毒品列管人口30歲男子張紘愷，遇到警方攔查時，加速逃逸、失控撞死2名路人，最終自己也傷重身亡。（圖／翻攝臉書）

據了解，張男有多項毒品前科，曾勒戒後又再次吸毒，另外，去年8月間，他在桃園市交易「喪屍菸彈」被警方逮捕，已被桃園地檢署起訴。除此之外，張男還涉及多起詐欺案件，曾被新北地院判處6月有期徒刑。11日晚間，張男毒駕拒檢後、高速失控衝撞，造成2名無辜路人枉死，自己也受撞傷，送醫搶救後宣告不治。

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毒品列管人口30歲男子張紘愷，遇到警方攔查時，加速逃逸、失控撞死2名路人，最終自己也傷重身亡。（圖／翻攝畫面）

而張男住在新北鶯歌區某2層樓透天厝，門口還停放一台白色保時捷休旅車，據了解，張男與越南籍妻子住在1樓，平時較少與家人互動，家人也不清楚其經濟來源，門口保時捷為其他家人所有。對於張男毒駕身亡，家屬則低調不願多說，僅表示，希望先不要驚動家中高齡90歲的阿公，也不想影響到家人生活。

毒品列管人口30歲男子張紘愷，遇到警方攔查時，加速逃逸、失控撞死2名路人，最終自己也傷重身亡。（圖／翻攝畫面）

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