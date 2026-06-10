毒駕又害命！蘆洲73歲翁遭撞飛再遭輾斃 女駕駛羈押禁見

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一名73歲老翁因未行走行人穿越道橫越馬路，先被一輛白色休旅車撞倒，隨後又慘遭後方同向的黑色賓士轎車直接輾過，送醫搶救不治。 （翻攝畫面）



新北蘆洲9日凌晨發生一起死亡車禍，73歲梁姓老翁違規穿越馬路，先遭休旅車撞飛，倒地後又被後方賓士輾過，送醫不治。警方進一步追查發現，第一輛肇事休旅車的林姓女駕駛涉嫌毒駕，毒品快篩對安非他命及卡西酮均呈陽性，今天（10日）遭法院裁定羈押禁見。

橫越馬路釀悲劇 73歲翁遭兩車接連撞擊

蘆洲警分局表示，這起悲劇發生在9日凌晨，警方接獲民眾驚恐報案指蘆洲區中原路發生極為嚴重的交通事故。警方深怕深夜視線不佳引發連環追撞，立即派遣延平派出所及交通分隊大批員警趕赴現場處理，火速進行交通疏導與現場管制。

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根據警方初步調查釐清，73歲的梁姓老翁當時因一時圖方便，未行走行人穿越道便直接徒步橫越中原路，不巧正迎面碰上由47歲林姓女子所駕駛的白色休旅車，梁翁當場被強大衝擊力撞翻倒地；未料一波未平一波又起，梁翁倒臥在車道上後，後方同向由66歲李姓男子駕駛的黑色賓士轎車因煞車不及，再度殘忍地從梁翁身上輾壓過去。

當救護人員火速趕抵現場時，梁翁全身多處變形、已當場失去生命徵象，雖緊急送往新北市立聯合醫院三重院區進行全面搶救，但仍因傷勢過於嚴重，於凌晨4點56分不幸宣告不治。

警方指出，死者梁翁送醫時的傷勢極為慘烈，包括唇部及前額有嚴重的撕裂傷、頭部多處受到劇烈擦挫傷並伴隨嚴重的耳鼻大量出血、四肢與腹部大面積擦挫傷、左側多根肋骨當場骨折，甚至連下巴都呈現驚悚的開放性骨折，足見當時兩度遭逢撞擊與輾壓的力道有多麼巨大。

肇事女駕駛毒品快篩陽性 遭羈押禁見

在後續的肇事責任調查中，警方現場對休旅車林女與賓士車李男進行酒測，兩人酒測值均為0。然而，當警方進一步對兩人實施毒品唾液快篩時，林女對安非他命及卡西酮呈陽性反應，李男則未檢出毒品反應。警方當場依現行犯逮捕林女，並帶返警局採尿送驗，同時製作駕駛人觀察紀錄表，依法扣車及開立毒駕告發單。

全案經警方訊問後，將吸毒害命的林女依涉嫌《刑法》公共危險罪中的毒駕致死罪，以及違反《毒品危害防制條例》等重罪移送新北地檢署偵辦；至於後方輾過老翁的賓士車李男，則被依過失致死罪嫌函送檢方接續偵辦。

檢警於今（10日）會同法醫完成相驗程序，悲痛萬分的家屬對死因並無異議，梁翁遺體目前已發還家屬處理後事。由於首波樁擊的林姓女駕駛涉嫌毒駕奪走一條人命，情節極其重大且社會惡性深重，新北地檢署向法院聲請羈押後，法院已於今日正式裁准羈押，全案目前仍由檢警雙方持續深入釐清完整的事故發生經過與後續的刑事責任歸屬。（責任編輯：王晨芝）

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