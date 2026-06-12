毒駕又害2死！民團批「謀殺」籲訂防撞車阻標準

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桃園警分局11日晚間追查30歲張姓毒蟲，張拒檢且高速逃逸，沿路撞上2名停等紅燈的路人，再撞上電信箱被逮，釀成2死悲劇。警方驗出張男身上有安非他命反應，但他也在今天傷重不治。檢察官一早將回現場勘驗，再相驗3人。（賴佑維攝）

桃園警方追緝涉毒駕駛，該駕駛失控衝撞路口停等號誌行人，釀2死悲劇。多組交通民團發布共同聲明，當車輛在毒駕影響下異常行駛時，威力等同有巨大殺傷力的武器，絕非單純意外，是必然的悲劇，呼籲政府從系統性制度檢討，像國際早在高風險路口優先設置能攔阻汽車的車阻等安全設施，應參考國際作法，訂定攔阻汽車設施強度標準。

台灣安全駕駛監督聯盟、桃園市人本交通推動協會、還路於民行人路權促進會等人本交通團體今共同發表嚴正聲明，對此案表達深切哀悼與強烈憤慨。

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人本交通團體聲明指出，國家不僅要嚴厲追究肇事駕駛的責任，更應從源頭打擊毒品流入社會、強化查緝，並透過教育讓全民認知毒品危害。同時，必須加速各項修法進度，多管齊下達成毒駕零容忍的社會共識。

聲明提到，除了事後嚴懲與治安防堵，工程更是保護行人最後防線，國際早已在高風險路口優先設置能夠攔阻汽車的「車阻」等安全屏障設施，當異常行駛的汽車衝向人行道的人群，具備強度的設施能作為保護生命的最後防線，大幅降低重大傷亡可能，才真正符合交通零死亡願景精神。

聲明直言，令人遺憾的是，台灣至今仍未制定「攔阻汽車設施強度標準」，儘管國際標準化組織早已制定相關標準，但在我國不僅缺乏標準，其標準後續的採用、設施設置更面臨沒有法律強制力、各地方政府無所適從的瓶頸。

人本交通團體共同提出訴求，包括目前設施強度標準的推動因權責分散而停滯不前，建請行政院卓榮泰院長拉高治理層級，親自協調交通部、經濟部等相關涉事機關，確立主責機關。

另也呼籲政府盡速參考ISO等國際標準，制定「攔阻汽車設施強度標準」，讓各級政府在規劃與施工時有明確規範可循，並針對高風險路口與行人密集處，應修法賦予設置實體安全屏障設施的法律強制性，在不影響無障礙通行下，確實保護行人。

人本交通團體呼籲，唯有從「治安緝毒」與「交通工程」雙管齊下，徹底解決系統性問題，才能終止下一個行人在路口無辜犧牲的悲劇。

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