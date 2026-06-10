毒駕又撞死人！吸安、卡西酮撞倒老翁害命 蘆洲女毒蟲遭羈押

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林女9日凌晨吸毒後駕車上路，撞上梁姓老翁害他被後車輾斃，經檢方複訊後聲押獲准。（圖／翻攝畫面）

新北市蘆洲區9日凌晨發生毒駕命案，47歲林姓女子吸食毒品後開車上路，行經中原路時撞倒73歲梁姓路人，導致老翁遭同向的66歲李姓男子駕車輾過，急救後宣告不治，警方經毒品唾液快篩後，發現林女呈安非他命、卡西酮陽性反應，將她依法送辦，新北地院則裁定羈押。

據了解，梁男當時沿中原路往長安街方向步行，在穿越馬路時遭林女撞上，又被同向的李男駕車輾過，梁男身受重傷，當場失去意識，被緊急送醫急救後仍宣告不治。

警方調查發現林女與李男的酒測值為0，但經毒品唾液快篩，發現林女呈安非他命、卡西酮陽性反應，李男經毒品唾液快篩則呈陰性反應，警方訊後將林女依涉嫌刑法185-3條毒駕致死罪、違反毒品危害防制條例當場逮捕，李男則依過失致死罪送辦。

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檢方複訊後認為林女涉毒駕致死罪罪嫌重大，且考量她有逃亡及反覆實施犯罪之虞，而有羈押之必要，向法院聲請羈押獲准。

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