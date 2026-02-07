毒駕又酒駕！ 7旬翁遭撞亡 肇事駕駛毒品快篩呈陽性

嘉義縣 / 綜合報導

嘉義縣中埔鄉今(7)日清晨4點多發生一起死亡車禍。黃姓駕駛酒駕上路，返家途中追撞一名機車騎士逃逸。78歲的吳姓騎士，送醫後宣告不治。另一名騎士行經車禍路段自摔，也受傷送醫。警方在六小時後，逮到肇事的黃姓駕駛，不但酒測值0.27，毒品快篩還呈現陽性反應，酒駕又毒駕，被依肇事逃逸致死及公共危險等罪嫌送辦。

凌晨時分天色昏暗，機車開著大燈，但後方的白色轎車越跟越緊下一秒，白色轎車絲毫沒有減速直接撞上前方機車騎士，附近民眾聽到巨大撞擊聲，趕緊衝出門但已不見駕駛蹤影，目擊民眾說：「聽到砰一聲我就馬上開門出去看，一個阿伯就躺在摩托車旁邊，離摩托車差不多兩公尺。」目擊民眾說：「撞完他都沒有停啊，他就撞了就一直開過去了啊，他就開很快啊。」

救護車十萬火急趕抵現場，除了被撞騎士，後面又有一名騎士擦撞機車倒地，救護人員說：「先生哪裡會痛，哪邊有骨折，哪邊有傷口。」車牌鞋子散落一地，地上還有長長剎車痕，自摔騎士還能與救護人員對談，不過遭到猛烈撞擊吳姓騎士重傷，已經沒了生命跡象。

事發在7日凌晨4點多，嘉義縣中埔鄉中山路五段上，26歲的黃姓駕駛喝了幾瓶啤酒返家途中，先是撞倒78歲的吳姓騎士肇事逃逸，68歲的何姓騎士經過，擦撞倒地機車也摔倒，吳姓騎士傷重不治，肇逃的黃姓駕駛則是在6小時後，在嘉義市的住家被逮。

嘉義縣警察局中埔分局三和派出所所長沈琮閔說：「在肇逃者住家附近發現肇逃車輛，同日11時30分，查獲黃姓肇逃犯嫌，經警方施以快篩檢測，呈現二級毒品陽性反應。」黃姓駕駛不僅酒測值0.27，更被快篩出安非他命陽性，不僅酒駕還毒駕，害死無辜騎士罪加一等。

