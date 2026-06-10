毒駕只是果 國教盟籲三面向阻毒品源頭

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近來喪屍菸彈流竄全台，引發毒駕等公共安全疑慮。國教行動聯盟今天(10日)召開記者會表示，毒駕是後端問題，重點應該要從毒品源頭就得防治。國教盟呼籲要盡快處理成少共犯、接住孩子並預警下一個毒品等三面向，才是解決問題的根本。

近來毒品、毒駕議題引發社會關注，國教盟理事長王瀚陽指出，毒駕是看得見的道路公共危險，但背後隱藏包括成少共犯、中輟生等高風險問題。他肯定政府積極抓毒駕的政策，並認為唾液篩檢也十分有效；不過他提出，新興毒品活性物質變化太快，需要高科技來幫忙檢驗，否則抓到卻無法定罪將成無效防治。

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另外王瀚陽也指出三大面向，包括應該處理成少共犯問題、接住離校與高風險少年同時還要預警下一個新興毒品，希望行政院能建立公開、即時跨部會的NPS(新精神活性物質)早期預警機制，從源頭阻絕。

中央警察大學犯罪防治系教授也是中華民國犯罪學學會常務監事鄧煌發表示，過去就有研究顯示，中輟生與犯罪連結度高，而暑假馬上要到來，他呼籲家長們一定要特別注意孩子的狀況。他說：『(原音)他們開始就在暑假、很長，尤其在畢業生，多達三個月的暑假，然後再接國中、高中。這個就是危險的階段，因為跟友儕在一起出去打工，賺錢，之後大家就會一起開一個PARTY慶祝，那時候就開始吸食安非他命，但是最近更嚴重就是依托咪酯。』

中華民國犯罪學學會理事長李修安表示，會使用這些毒品的青少年動機往往包括遭受挫折，生活壓力大，不懂處理負面情緒，還有一時好奇、同儕相約且取得容易；現在電子菸就是喪屍菸彈的載具來源，這些都需要即刻防範處理。

鄧煌發也表示，對新興毒品，大家要的不是事件後更重的懲罰，而是事件前更好的預防。他希望讓預警跑在毒品前，讓治理走在悲劇前，才是國家守護人民生命安全的真正責任。(編輯：宋皖媛)