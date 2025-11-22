毒駕唾液快篩新制上路 中和警查獲毒品通再揪出毒駕
記者黃秋儒／新北報導
中和警分局交通分隊分隊長黃湘凌、警員劉立中於昨（21）日13時許，在成功路一帶執行交通稽查勤務時，發現一名普重機騎士騎乘不穩、神情恍惚且語無倫次，員警察覺異狀遂依法示意攔查。該車輛未立即停下，警方保持安全距離持續跟隨監控，最終於台北市羅斯福路四段順利攔停。
中和警分局指出，經查，吳姓女子（35歲）為新北地院發布之毒品通緝犯，員警立即依法逮捕，並帶返勤務處所實施毒品唾液快篩，結果呈陽性反應，全案後續移送新北地檢署偵辦，另將持續向上溯源追查其毒品來源。
中和警分局提到，為強化打擊毒駕行為，警政署已於11月19日增訂「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第19條之4，明訂唾液快篩及拒測程序，並自11月20日起全國同步執法。駕駛人如唾液快篩陽性，將依道交條例第35條處新臺幣3萬至12萬元罰鍰，並當場移置保管車輛、吊扣駕照1至2年；若拒測，即處新臺幣18萬元罰鍰、吊銷駕照、吊扣牌照2年並當場移置保管車輛，另也會依刑事規定採集尿液送驗，尿檢陽性另依刑法公共危險罪移送偵辦。
中和警分局呼籲，毒品嚴重危害身心，毒駕更將使用路人面臨極大風險。警方將持續加強稽查，全力防制毒駕，以確保市民行車安全，並提醒民眾切勿心存僥倖，以免害己害人。
