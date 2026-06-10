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即時中心／温芸萱報導

台中地檢署強力掃蕩毒駕，昨（9）日單日查獲4起毒駕案件，檢察官認定陶姓、陳姓、周姓及沈姓被告涉嫌施用毒品後駕駛，且有反覆犯案風險，分別向法院聲請預防性羈押，結果全數獲准。中檢表示，自5月27日啟動毒駕專案以來，已累計聲押20名高風險毒駕犯並全獲裁准。

建立快速通報機制 鎖定高風險毒駕者

台中地檢署指出，自5月27日起推動毒駕預防性羈押專案後，截至6月9日止，已針對20名涉嫌重大且具有再犯風險的毒駕被告聲請羈押，法院也全數裁准。

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為了提高查緝效率，中檢與台中市警局建立毒駕案件即時聯繫平台，只要警方發現駕駛唾液檢測呈現毒品陽性，且符合高風險條件，就會立即通報檢察官。檢方可提前掌握案情，要求警方補強證據，包括緊急送驗扣案毒品、調閱監視器畫面、蒐集密錄器影像等，確認駕駛是否出現逆向、飆車、反應遲鈍等危險行為。

8大重點類型列管 事故、毒品前科都納入

中檢日前召開專案會議，針對毒駕案件訂出八大重點類型，包括同時查獲毒品、酒毒駕併發、肇事造成傷亡、重大交通違規、行經校園或人潮聚集區域、已危害往來交通安全、有多次毒品或毒駕前科，以及明顯疑似施用毒品無法安全駕駛等情況。

檢方表示，只要符合相關條件且達到法定羈押要件，就會積極運用預防性羈押制度，避免危險駕駛再度上路，威脅民眾安全。

逃逸移工也涉毒駕 檢方強調絕不寬貸

檢方調查發現，這次遭收押的4名被告都符合高風險特徵。其中陶姓被告是逃逸外籍移工，車內還被查獲毒品；陳姓被告則在市區人潮密集路段毒駕行駛；周姓被告有施用毒品前科，隨身包包內還藏有多種毒品；沈姓被告則同時具有毒駕前科及持有毒品情形。

中檢強調，毒駕不只是違法，更可能瞬間奪走無辜用路人的生命。未來將持續依照法令及相關政策指示，結合警方強化查緝，對施用毒品後駕駛交通工具的行為依法從嚴究辦、從重量刑，絕不寬貸。

檢方也呼籲，毒品會嚴重影響駕駛判斷與反應能力，一旦上路不僅危及自己，更可能造成無法挽回的家庭悲劇。面對毒駕亂象，檢警將持續以最嚴格態度執法，守護民眾生命財產安全，避免毒駕成為道路上的不定時炸彈。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／毒駕大掃蕩！中檢單日聲押4人獲准 近2周已20人遭預防性羈押

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