毒駕失控逆向狂撞騎樓！高雄57歲男翻車現形 毒品全數搜出

高雄市苓雅區福安路13日晚間7時48分發生一起驚險交通事故，1名57歲曾姓男子駕駛自小客車行經該路段時，疑似因毒品影響導致精神恍惚操控失常，車輛突然逆向偏移，朝路邊快速滑行。過程中先擦撞停放在路旁的1輛自小貨車，強大撞擊力道使貨車被推擠進騎樓，曾男所駕駛的轎車也當場翻覆，車體橫躺在道路中央，現場一片混亂。

更令人捏把冷汗的是，事故發生前不久，騎樓前正有1名母親牽著2名年幼孩子步行經過，畫面顯示，其中1名孩子短暫往前跑動，剛好經過遭撞的小貨車位置，下1秒轎車便失控撞上，所幸母親聽見巨大碰撞聲後立即回頭，迅速將孩子拉離現場，才驚險避開可能發生的嚴重傷亡，整個過程令人心驚膽跳。

此次事故除貨車受損外，還波及路邊停放的4輛機車，騎樓前正在營業的關東煮攤位也遭撞毀，攤車器具散落一地，警方獲報後立即趕抵現場處理，並將受傷的曾男送醫檢視，所幸僅有輕微擦挫傷，未造成其他用路人傷亡。

警方進一步在曾男車內查獲多項毒品，包括海洛因3包（總毛重1.22公克）以及含依托咪酯成分的電子菸1支。經毒品唾液試劑檢測，曾男對鴉片類、安非他命類、依托咪酯類及卡西酮類等均呈現陽性反應，顯示其毒駕事證明確。警方當場依違反毒品危害防制條例將其逮捕，並移送高雄地檢署偵辦。

此外，警方也查出曾男所駕駛的車輛為逾期未檢、已註銷之車牌，除依道路交通管理處罰條例第35條製單舉發毒駕行為外，另依第12條規定扣繳車牌並查扣車輛。苓雅分局強調，毒品不僅危害個人健康，更嚴重威脅公共安全，警方將持續強化毒品查緝與交通執法，呼籲民眾切勿心存僥倖，以免害人害己、釀成無法挽回的悲劇。

