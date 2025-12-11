毒駕失控連撞汽機車! 73歲翁送醫搶救仍回天乏術

社會中心／基隆報導

吸了毒還敢開車上路！週二晚上在基隆，有名男子毒駕上路，突然失控連環撞上3輛機車、2輛小客車、1台環保局垃圾車以及1輛自小貨車，造成3人受傷，警方還在車上，發現依托咪酯菸彈，駕駛毒品快篩還呈現陽性，當場被帶回偵辦。其中73歲的陳姓老翁，經搶救後宣告不治。

雨天夜晚，一輛黑色小客車，突然失控，先是撞上一輛機車，隨後又撞上，停在路邊的車輛，巨大的撞擊力道，讓白車當場噴飛好幾公尺，場面相當驚悚。肇事小客車車頭全毀，遭撞的白車，後車箱破裂整個不見，更因為撞上清潔車，地面上滿是車殼碎片以及垃圾，一片狼藉，可以想見當時的撞擊力道有多麼強大。目擊民眾：「他（肇事駕駛）就恍惚啊，已經恍惚了，看起來像吸毒一樣啊，這裡倒一個（人），然後我們車的後斗夾一個（人），然後那個躺兩個（人），總共倒4個（人）。」

基隆一名老翁捨己救人，不幸喪命。（圖／民視新聞）

這起車禍，就發生在9號晚上7點多，基隆市南榮路上，當時清潔車，收運收運垃圾，32歲的陳姓駕駛突然失控，衝撞3台機車、2台小客車、1台環保局垃圾車以及1台自小貨車，造成馬姓清潔隊員、陳姓騎士，擦挫傷送醫。當時在倒垃圾，73歲的陳姓老翁，經過搶救後，依舊回天乏術。死者女兒表示，所有能做的醫療我們都做了，最後醫生還是宣布心跳停止，不是新聞上說的輕傷。(那肇事者有沒有跟你們說聲道歉)都沒有..聽說他救了旁邊的警衛說，推了他一把，所以才會這麼嚴重，自己才會被撞卡在車底。

毒駕失控連撞汽機車！ 73歲翁倒垃圾慘遭撞死

基隆一名老翁捨己救人，不幸喪命。（圖／翻攝畫面）

基隆市定國里里長徐寅禹表示，我們應該要設法來喝止這些酒駕毒駕的駕駛，避免以後再有這些無辜的人喪命，以及受傷。根據了解，肇事駕駛沒有酒駕，但誇張的是，移置車輛時，竟然在車上，發現依托咪酯菸彈，經毒品快篩，呈現陽性。毒駕撞死人，這名駕駛得為自己的行為，付出代價。

