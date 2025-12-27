毒駕失控連環撞！高雄晚間7分鐘3事故 6車遭殃駕駛自爆吸毒

高雄晚間驚魂11分鐘男子一路撞到停紅燈。（圖 ／翻攝畫面）

高雄市大寮區26日晚間發生一起驚悚連環車禍，1名吳姓男子疑似毒駕上路，短短約10分鐘內接連發生3起交通事故，行徑宛如「移動不定時炸彈」，不僅造成多輛車輛毀損，也讓無辜用路人受傷，所幸未釀成更嚴重傷亡。

警方指出，事故發生於26日晚間7點39分，地點位在大寮區鳳屏二路與九和路口，40歲吳姓男子駕駛自小客車，行經該路段時不明原因突然偏離車道，直接衝入對向車道，猛烈撞上正在停等紅燈的轎車，衝擊力道相當驚人，現場一片混亂，此次事故共波及6輛車，包含自小客車及多輛停等紅燈的車輛，造成包含肇事駕駛在內共3人受傷，其中2名傷者被緊急送往高雄長庚醫院治療，所幸皆為輕傷，無生命危險。

交通分隊獲報後迅速到場處理，第一時間對吳姓駕駛實施酒測，結果酒測值為0，排除酒後駕車可能。然而，吳男隨後卻主動坦承，在駕車前曾施用毒品「依托咪酯」，警方研判其精神狀況恐已受到藥物影響，導致判斷力及反應能力下降，才會釀成事故。

警方進一步擴大調查，比對案發時間前後的交通事故紀錄與周邊監視器影像後，赫然發現吳男疑似不只發生這一起事故。經查證，吳男早在晚間7點31分，就曾於光明路二段擦撞1輛轎車，造成對方駕駛輕傷，卻未停車處理；隨後在7點41分，又於河堤路與義和路口再度擦撞一輛自小客車，所幸該起事故未造成人員傷亡。

警方已將3起事故併案偵辦，認定吳男涉犯毒品駕車危害公共安全情節重大，全案依公共危險罪準現行犯，移送高雄地方檢察署偵辦,警方也呼籲，毒品對駕駛判斷力影響極大，毒駕行為不僅害己，更可能奪走他人性命，絕不可心存僥倖。

