毒駕奪命！基隆男失控衝撞11車 釀1死2傷

楊姓男子疑似吸毒駕車失控衝撞路人及汽機車，造成1人死亡。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 毒駕釀死亡車禍！基隆市仁一路今(15)日上午發生一起嚴重交通事故。一名男子疑似吸毒後駕車失控，高速衝撞路旁行人，猛烈撞擊11輛停放在路邊的汽機車才停下。事故造成1人死亡、2人受傷送醫。

基隆市仁一路今日上午11時許，一名55歲的楊姓男子疑似吸毒後駕車行經仁一路、愛九路口時失控，先是高速衝撞路人，沿路撞擊11輛停放在路邊的汽機車，最後衝向街邊水果攤及一輛自小客車才停下。猛烈撞擊造成現場一片狼藉，雜物及汽機車殼碎片散落一地。

基隆市消防局119救災救護指揮中心接獲通報，指仁一路59號前發生重大車禍，立即派遣人車趕赴現場。消防人員抵達時，發現一名50多歲林姓婦人已無呼吸心跳(OHCA)，緊急送往衛生福利部基隆醫院搶救，仍宣告不治。肇事的楊姓男駕駛及另名60多歲林姓男子受傷，所幸意識清楚，分別送往基隆長庚醫院治療後暫無生命危險。

警方獲報後封鎖現場進行採證，並疏導交通以防止二次事故發生。警方在楊男車內查獲疑似第二級毒品依托咪酯(俗稱喪屍煙彈)菸彈2顆，依法查扣送驗。經檢測，楊男酒測值為0，但唾液快篩與毒品初篩均呈陽性反應。全案依違反《毒品危害防制條例》及《刑法》公共危險罪嫌，移送檢方偵辦，詳細事故原因及相關刑責仍待進一步調查釐清。

